David Bisbal narra el momento exacto del terremoto en Colombia y comparte video El cantante español David Bisbal compartió cómo vivió el terremoto que sacudió a Colombia este lunes (EFE y @davidbisbal)

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes 10 de agosto a Colombia, el cantante español David Bisbal compartió en sus redes sociales cómo vivió el movimiento telúrico.

David Bisbal, quien actualmente se encuentra en Colombia para grabar la final del reality Operación Triunfo, compartió en sus historias de Instagram un video donde mostraba el momento exacto del temblor de esta mañana.

Así vivió David Bisbal el terremoto de 7.4 en Colombia

En el video compartido por David Bisbal se observa principalmente cómo una lámpara que cuelga se sacude, mientras que de fondo se escuchan alarmas y, a su vez, el cantante pide que pare:

“Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para”.

En el mismo video, el cantante español se asoma a una ventana y muestra los edificios aledaños a donde él se encuentra.

Más tarde, en una nueva historia, el cantante aprovechó sus redes sociales para compartir los números de emergencia de Colombia. Mientras que en otra historia narró cómo vivió el momento:

“Hola, mi gente. Bueno, pues lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá pues ha sido un poco de pánico al principio, pero ya me di cuenta enseguida que, después de un minuto aproximadamente, pues todo acabó”. Fue parte de lo expresado por el cantante.

Del mismo modo, señaló que, aunque en Bogotá, ciudad donde él se encuentra, no habían sucedido mayores daños, destacó la magnitud del desastre en Cali y otras ciudades de Colombia.

“Empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios que estaban colindantes al mío y, por suerte, en Bogotá no ha sucedido nada. Pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali, en otras provincias del interior en Colombia, ha sido muy fuerte”.

Finalmente, cerró su video mandando su apoyo a las personas afectadas por el temblor de este lunes: “Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas. Y bueno, pues obviamente estamos todos con el corazón en un puño, así que mando un abrazo muy fuerte y vamos a estar informados acerca de las ayudas”.

¿Qué pasó en Colombia hoy? Información del sismo de este lunes 10 de agosto

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo de este lunes 10 de agosto que sacudió a Colombia tuvo una magnitud de 7.4 y ocurrió a las 7:34 am, hora local.

Las principales ciudades afectadas por el temblor fueron Pereira, Manizales y Cali, donde se ha reportado la caída de edificios, además de un saldo preliminar de al menos 111 personas fallecidas y 87 heridos.