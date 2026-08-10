Fairground AI: El canal de Roku que transmite contenido generado por IA las 24 horas del día, 7 días a la semana

Fairground AI Creator TV El canal transmite contenido generado por Inteligencia Artificial todos los días de la semana por 24 horas. (@fairground_tv)

La Inteligencia Artificial ha escalado un peldaño más en el mundo del entretenimiento, imponiéndose al público a través de Fairground AI Creator TV, canal recientemente lanzado por plataforma de streaming Roku; la particularidad de este nuevo canal es la oferta de un catálogo de series y películas completamente generado por Inteligencia Artificial, lo que generó una inmediata respuesta en redes sociales respecto a los límites de la herramienta tecnológica y la importancia de preservar el trabajo realizado por humanos y humanas.

A pesar de que Colin Petrie-Norris, principal impulsor del proyecto y CEO de Fairground Entertainment, compañía especializada en la creación de contenido generado por esta tecnología, declaró que el canal ofrece “lo mejor de ambos mundos” —televisión e IA—, el público internauta ha destacado que la baja calidad del contenido, así como su transmisión en bucle de Inteligencia Artificial (incluyendo anuncios), no augura el “futuro brillante” prometido por sus empresarios impulsores y “artistas” de IA, sino lo contrario: un futuro sin alma creativa ni esfuerzo humano, donde todo lo que brilla —según primeras críticas del canal—, son los ojos vacíos de los actores inexistentes que nunca parpadean.

Fairground AI Creator TV: el canal gratuito de Roku que ofrece contenido hecho por IA

Roku, la empresa pionera de streaming en la televisión, lanzó de manera discreta su nuevo canal, Fairground AI Creator TV, a finales del mes anterior. Esta propuesta se caracteriza por ser el primer canal de televisión en mostrar “exclusivamente programas y películas de IA”, según afirmó Petrie-Norris a la revista Variety.

El canal está disponible en cinco plataformas de televisión y FAST (televisión digital), con una programación de 24 horas, siete días de la semana. Además, el proyecto ha sido respaldado por varios creadores de Inteligencia Artificial, entre ellos Kelly Boesch, Phantom X Studio de Kavan the Kid, Ryan Phillips, Wonder Studios y Massive Studios; este grupo de estudios y generadores de contenido fueron descubiertos por Petrie-Norris, su principal impulsor, en las redes sociales.

La programación del canal estará a cargo del CEO de Fairground Entertainment y su equipo, siguiendo el formato de la televisión tradicional al contar con programas en horario estelar, a la vez que se crearán productos especiales reservados para eventos como Halloween o San Valentín.

Introducing Fairground AI Creator TV, the industry's first AI-only FAST channel!



Fairground Entertainment is launching the first-ever FAST channel built exclusively around AI-generated content, debuting across 5+ connected TV and FAST platforms this August.



For the first… pic.twitter.com/dq4GeABlzY — fairground.tv (@fairground_tv) July 30, 2026

“Se trata de fusionar la vanguardia de la IA aplicada al entretenimiento, con un modelo de visualización muy tradicional. Reunimos lo mejor de ambos mundos para ofrecer una experiencia agradable”, declaró en entrevista con la revista estadounidense, donde también destacó que el canal se diferenciará del contenido generado por IA en cuentas comunes de redes sociales.

Sosteniendo que los programas que se emiten en el canal FAST de Fairground poseen “mayor detalle narrativo” a los breves videos generados por IA, Petrie-Norris pretende que el canal marque una nueva ola de distribución y un parteaguas para el contenido generado por Inteligencia Artificial.

“El objetivo es simple: llevar el Cine IA a audiencias completamente nuevas, personas que nunca han encontrado esta forma de arte antes, y hacerlo a escala en todo el ecosistema de TV conectada”, señala el anuncio emitido a través de redes sociales, incluyendo una propuesta de incluir más “artistas” que deseen llevar sus proyectos IA a la televisión.

La audiencia internauta, por otra parte, expresó su preocupación por el futuro de la creatividad humana ante esta carrera tecnológica sobre producciones cada día más rápidas, baratas y masivas gracias a la expansión de la Inteligencia Artificial en el arte.

Catálogo de Fairground AI: ¿cómo es el canal que transmite sólo contenido hecho por IA?

Las primeras reacciones al contenido generado por IA que ofrece el nuevo canal de Roku, incluyendo pausas de anuncios también creados con la misma herramienta, comenzaron a circular en redes sociales, destacando que las series y películas dentro del “catálogo” en constante crecimiento distan de lo que Petrie-Norris declaró a Variety.

“Por fin, la IA puede liberar el potencial creativo de personas que no saben escribir, no entienden el ritmo ni las transiciones, no están familiarizadas con las expresiones faciales humanas, etc.”, señaló un usuario en X, antes Twitter, resaltando también la estrategia económica de la compañía al invertir en este nuevo proyecto: “Licenciar televisión real cuesta dinero real. El contenido generado por IA, sea cual sea su calidad, le cuesta a Roku casi nada”, expuso.

A pesar de que Fairground AI ofrece una gran variedad de series, cortometrajes y bloques temáticos generados por IA, cuyos géneros exploran la acción (There, Under The Garden), animación (10 Kills), comedia con “obras originales” como Anunnaki: Origin of Sumeria o dramas basados en clásicos de la literatura (Drácula), el público ha señalado diálogos de ritmo rígido y elencos que no parpadean, lo que levantó críticas contra la promesa hecha por el impulsador días previos al lanzamiento oficial del canal.

Probablemente, al tratarse de un contenido generado por IA en su totalidad, tales detalles no deberían ser una verdadera sorpresa. E incluso si lo son, el debate entre internautas también resalta la importancia de discutir el todavía lejano —pero no imposible— desplazamiento de las producciones convencionales en la televisión.