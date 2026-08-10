Martes y Miércoles del Campo en Soriana 11 y 12 de agosto de 2026: ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Soriana lanza ofertas del Martes y Miércoles del Campo HOY 23 y 24 de junio 2026: frutas, verduras y descuentos que sí alivian la despensa

Las compras del súper pueden representar uno de los gastos más importantes de la semana, por eso muchos consumidores esperan las promociones de Martes y Miércoles del Campo en Soriana, una campaña que regresa este 11 y 12 de agosto de 2026 con descuentos en frutas, verduras, carnes, pollo, pescados y mariscos.

Como ocurre cada semana, la cadena de supermercados puso en marcha una nueva edición de esta estrategia de ahorro, disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital, donde los clientes pueden aprovechar precios especiales para abastecer su despensa con productos frescos.

Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana este 11 y 12 de agosto

Entre los descuentos más llamativos de esta semana destacan varios alimentos de consumo diario que suelen formar parte de la canasta básica.

Frutas y verduras

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Ha llegado la primera semana completa de agosto del año 2026, y con esa noticias en marcha, en MARCA MX nos preocupamos en nuestra misión de informarte de primera mano y lo más expedito posible sobre las promociones para mejorar tu alimentación al conseguir un estilo de vida saludable y es por ello que siempre te recomendamos mantener una el perfecto balance para obtener los nutrientes necesarios para realizar todas las actividades, en esa labor, el consumo de frutas y verduras es esencial y que mejor manera de adquirirlas que a través de las promociones semanales que te ofrece Soriana.

Hay que recordar que el nombre de esta promoción en esta tienda de autoservicio es el de Martes y Miércoles del Campo y por ello repasamos la lista de productos que entran en esta iniciativa para los días martes 11 y miércoles 12 de agosto del 2026, te invitamos a combatir las enfermedades del clima cambiante con la idea de estar mejor nutridos y al mejor precio.

Martes y Miércoles de ofertas en Walmart y Soriana; todo lo que debes saber para aprovechar los descuentosMARCA.COM

Ofertas del frutas y verduras del segundo “Martes y Miércoles del Campo Soriana” de agosto

Aquí te presentamos precios increíbles para el martes 11 y miércoles 12 de agosto del 2026, con varios de estas frutas y verduras con descuentos de su precio regular:

Elote blanco: $9.90 la pieza

Jitomate Guaje / Saladette: $11.50 el kilo

Sandía roja con semilla: $12.80 el kilo

Cilantro: $9.90 el manojo

Espinaca: $12.80 el manojo

Zanahoria: $17.90 el kilo

Pepino: $19.80 el kilo

Piña Gota Miel: $21.80 el kilo

Plátano: $23.90 el kilo

Cebolla blanca: $20.80 el kilo

Chayote sin espinas: $24.50 el kilo

Limón con semilla: $24.80 el kilo

Cebolla morada: $24.80 el kilo

Aguacate Hass: $24.80 la malla

Jícama: $26.90 el kilo

Naranja: $29.90 el kilo

Calabacita indiana: $32.80 el kilo

Guayaba: $34.90 el kilo

Melón chino: $34.90 el kilo

Toronja: $36.90 el kilo

Manzana Golden en bolsa: $39.80 el kilo

Pera D’Anjou: $39.80 el kilo

Chile Poblano: $39.80 el kilo

Manzana Gala en bolsa: $42.90 el kilo

Papa blanca: $43.80 el kilo

Tomate verde: $44.90 el kilo

Pimiento morrón verde: $54.00 el kilo

Durazno Prisco: $59.80 el kilo

Ciruela roja: $67.80 el kilo

Uva Roja: $69.80 el kilo

Uva blanca sin semilla: $74.80 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Pierna de cerdo con hueso: $56.00 el kilo

Pollo entero fresco: $35.90 el kilo

Pierna de pollo con muslo: $29.90 el kilo

Espaldilla de cerdo: $79.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $94.00 el kilo

Filete de mojarra de granja: $99.00 el kilo

Carne molida de res 80/20: $108.00 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $115.00 el kilo

Filete de bagre: $119.00 el kilo

Costilla de res para asar: $138.90 el kilo

Carne molida de res 90/10: $149.00 el kilo

Pechuga de pollo con hueso: $159.90 el kilo

Bistec de res para asar: $174.00 el kilo

Milanesa de pollo: $178.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $184.00 el kilo

Camarón mediano con cabeza: $189.00 el kilo

Milanesa de res: $194.00 el kilo

Filete de salmón fresco: $239.00 el kilo

Diezmillo de res: $249.90 el kilo

Camarón grande sin cabeza: $285.00 el kilo

T-Bone de res: $329.90 el kilo

Rib Eye de res: $359.00 el kilo

Tips para aprovechar las promociones del Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Para aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo Soriana, lo ideal es:

Elaborar una lista antes de salir de casa

Comparar los descuentos con los productos que realmente necesitas

Acudir durante las primeras horas del día, que es cuando normalmente existe una mayor disponibilidad de productos

Si prefieres comprar desde casa, revisa previamente las promociones digitales; también pueden ayudarte a encontrar descuentos adicionales disponibles únicamente en la tienda en línea.