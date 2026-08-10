Martes y Miércoles del Campo en Soriana 11 y 12 de agosto de 2026: ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Las compras del súper pueden representar uno de los gastos más importantes de la semana, por eso muchos consumidores esperan las promociones de Martes y Miércoles del Campo en Soriana, una campaña que regresa este 11 y 12 de agosto de 2026 con descuentos en frutas, verduras, carnes, pollo, pescados y mariscos.
Como ocurre cada semana, la cadena de supermercados puso en marcha una nueva edición de esta estrategia de ahorro, disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital, donde los clientes pueden aprovechar precios especiales para abastecer su despensa con productos frescos.
Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana este 11 y 12 de agosto
Entre los descuentos más llamativos de esta semana destacan varios alimentos de consumo diario que suelen formar parte de la canasta básica.
Frutas y verduras
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Ha llegado la primera semana completa de agosto del año 2026, y con esa noticias en marcha, en MARCA MX nos preocupamos en nuestra misión de informarte de primera mano y lo más expedito posible sobre las promociones para mejorar tu alimentación al conseguir un estilo de vida saludable y es por ello que siempre te recomendamos mantener una el perfecto balance para obtener los nutrientes necesarios para realizar todas las actividades, en esa labor, el consumo de frutas y verduras es esencial y que mejor manera de adquirirlas que a través de las promociones semanales que te ofrece Soriana.
Hay que recordar que el nombre de esta promoción en esta tienda de autoservicio es el de Martes y Miércoles del Campo y por ello repasamos la lista de productos que entran en esta iniciativa para los días martes 11 y miércoles 12 de agosto del 2026, te invitamos a combatir las enfermedades del clima cambiante con la idea de estar mejor nutridos y al mejor precio.
Martes y Miércoles de ofertas en Walmart y Soriana; todo lo que debes saber para aprovechar los descuentosMARCA.COM
Ofertas del frutas y verduras del segundo “Martes y Miércoles del Campo Soriana” de agosto
Aquí te presentamos precios increíbles para el martes 11 y miércoles 12 de agosto del 2026, con varios de estas frutas y verduras con descuentos de su precio regular:
- Elote blanco: $9.90 la pieza
- Jitomate Guaje / Saladette: $11.50 el kilo
- Sandía roja con semilla: $12.80 el kilo
- Cilantro: $9.90 el manojo
- Espinaca: $12.80 el manojo
- Zanahoria: $17.90 el kilo
- Pepino: $19.80 el kilo
- Piña Gota Miel: $21.80 el kilo
- Plátano: $23.90 el kilo
- Cebolla blanca: $20.80 el kilo
- Chayote sin espinas: $24.50 el kilo
- Limón con semilla: $24.80 el kilo
- Cebolla morada: $24.80 el kilo
- Aguacate Hass: $24.80 la malla
- Jícama: $26.90 el kilo
- Naranja: $29.90 el kilo
- Calabacita indiana: $32.80 el kilo
- Guayaba: $34.90 el kilo
- Melón chino: $34.90 el kilo
- Toronja: $36.90 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $39.80 el kilo
- Pera D’Anjou: $39.80 el kilo
- Chile Poblano: $39.80 el kilo
- Manzana Gala en bolsa: $42.90 el kilo
- Papa blanca: $43.80 el kilo
- Tomate verde: $44.90 el kilo
- Pimiento morrón verde: $54.00 el kilo
- Durazno Prisco: $59.80 el kilo
- Ciruela roja: $67.80 el kilo
- Uva Roja: $69.80 el kilo
- Uva blanca sin semilla: $74.80 el kilo
Carnes, pollos y pescados
- Pierna de cerdo con hueso: $56.00 el kilo
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Pierna de pollo con muslo: $29.90 el kilo
- Espaldilla de cerdo: $79.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $94.00 el kilo
- Filete de mojarra de granja: $99.00 el kilo
- Carne molida de res 80/20: $108.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $115.00 el kilo
- Filete de bagre: $119.00 el kilo
- Costilla de res para asar: $138.90 el kilo
- Carne molida de res 90/10: $149.00 el kilo
- Pechuga de pollo con hueso: $159.90 el kilo
- Bistec de res para asar: $174.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $178.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $184.00 el kilo
- Camarón mediano con cabeza: $189.00 el kilo
- Milanesa de res: $194.00 el kilo
- Filete de salmón fresco: $239.00 el kilo
- Diezmillo de res: $249.90 el kilo
- Camarón grande sin cabeza: $285.00 el kilo
- T-Bone de res: $329.90 el kilo
- Rib Eye de res: $359.00 el kilo
Tips para aprovechar las promociones del Martes y Miércoles del Campo en Soriana
Para aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo Soriana, lo ideal es:
- Elaborar una lista antes de salir de casa
- Comparar los descuentos con los productos que realmente necesitas
- Acudir durante las primeras horas del día, que es cuando normalmente existe una mayor disponibilidad de productos
Si prefieres comprar desde casa, revisa previamente las promociones digitales; también pueden ayudarte a encontrar descuentos adicionales disponibles únicamente en la tienda en línea.