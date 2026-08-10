Ninel Conde y Laura Flores Ninel Conde y Laura Flores relatan cómo vivieron el terremoto en Colombia: “¡Vaya susto!” (Cuartoscuro)

La mañana de este lunes 10 de agosto, un devastador terremoto de magnitud 7.4 sacudió por completo a Colombia, provocando severos daños en infraestructura, colapso de edificaciones y una cifra que supera los 100 fallecidos.

Entre las personas afectadas se encontraban las actrices mexicanas Ninel Conde y Laura Flores, quienes residen temporalmente en el país por compromisos de trabajo.

Poco después de la sacudida, ambas compartieron en sus redes sociales el angustiante momento que vivieron durante el fenómeno telúrico.

¿Cómo vivió Ninel Conde el sismo desde un piso 14 en Bogotá?

A través de sus redes sociales, la exparticipante de La Casa de los Famosos México compartió con sus seguidores el momento de angustia que vivió mientras descansaba en un hotel de Colombia.

“No saben el terremoto que se sintió aquí, de verdad espantoso, yo llegué ayer a la 1 de la mañana y de verdad estoy muy asustada, espero que la gente esté bien, el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida, le tengo pánico a los temblores”, expresó la actriz.

Tras la ola de preocupación entre sus fanáticos, la artista confirmó que se encuentra a salvo y agradeció los mensajes de apoyo.

¿Cómo vivió Laura Flores el sismo en el aeropuerto de Bogotá?

Por su parte, la actriz Laura Flores a través de un video en Instagram, explicó que la sacudida comenzó momentos después donde ella y su hija se encontraban en el aeropuerto de Bogotá:

“Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro, duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto, por ahí de 6.4”, relató la actriz sobre la intensidad del terremoto.

Asimismo, la actriz señaló que, debido a que en Colombia este tipo de eventos no son tan recurrentes como en México, notó la falta de preparación en el lugar:

“Aquí en Colombia no tiembla seguido, entonces no hay una cultura como tal de sismos, la gente no sabe qué hacer ni a dónde correr”, comentó.