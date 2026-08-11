Croquetón 2026: así puedes ayudar a perros y gatos sin hogar y dejar tu mensaje en un mural

En México, ayudar a un perro o gato que vive en un refugio puede comenzar con algo tan sencillo como una bolsa de croquetas. Bajo esa idea, Neverías Frody puso en marcha una nueva edición del Croquetón 2026, una campaña que durante siete años ha buscado reunir alimento para animales rescatados.

La iniciativa regresa este agosto con una dinámica distinta: además de donar comida, las personas podrán dejar un mensaje dedicado a una mascota en el llamado “Muro de las Segundas Oportunidades”, una instalación que busca convertir las historias de los animales en parte de una huella colectiva.

Y sí, también hay una opción para quienes quieren poner su granito de arena mientras consienten a su lomito.

¿Qué es el Croquetón 2026 y a quién ayudará?

El Croquetón nació hace siete años con la intención de apoyar a refugios que enfrentan diariamente los costos de alimentar y los de atender a perros y gatos rescatados.

Desde entonces, la campaña ha conseguido reunir más de 15 toneladas de alimento, que han sido destinadas a albergues de la Ciudad de México, Estado de México y Cuernavaca.

Para la edición 2026, los beneficiarios serán Colitas de Colores, Fundación Toby, Biocan y el rescatista Rodrigo Estrella, organizaciones y personas dedicadas al rescate, recuperación y cuidado de animales en situación vulnerable.

El reto no es menor. Los refugios deben cubrir alimentación, atención veterinaria, medicamentos, mantenimiento y otros gastos para mantener a salvo a los animales que llegan después de situaciones de abandono o maltrato.

Así funciona el “Muro de las Segundas Oportunidades”

Una de las novedades del Croquetón 2026 es el Muro de las Segundas Oportunidades, que estará disponible en sucursales participantes de Neverías Frody. La dinámica es sencilla: quienes lleven alimento para perros o gatos recibirán un Post-it para escribir el nombre de una mascota que haya dejado huella en su vida o un mensaje de esperanza para aquellos animales que todavía esperan encontrar una familia.

Los mensajes se irán acumulando hasta formar una especie de gran huella. La idea es que la donación no se quede únicamente en el alimento entregado. Cada mensaje funcionará también como un recordatorio de que detrás de cada perro o gato rescatado existe una historia que merece una segunda oportunidad.

¿Qué alimento se puede donar al Croquetón 2026?

Para participar en el Croquetón 2026, se podrá entregar alimento seco o húmedo para michis y lomitos. Eso sí, hay una condición importante: los productos deben ser nuevos, estar correctamente empaquetados y contar con una fecha de caducidad vigente. De esta manera, los alimentos podrán llegar a los refugios en condiciones adecuadas para su consumo.

Luky Bites: el helado que también será de gran ayuda

Existe otra forma de participar en la campaña y aquí aparece uno de los elementos más curiosos de esta edición.

Se trata de Luky Bites: Helado con Causa, un producto pensado especialmente para perros. Durante la campaña, 10% de las ventas de este helado será destinado a la compra de alimento para los refugios participantes.

Así, una salida por un helado con tu mascota puede convertirse también en una pequeña aportación para otros perros y gatos que actualmente viven en albergues.

No hace falta adoptar, convertirse en voluntario de tiempo completo o hacer una donación enorme. La campaña apuesta precisamente por esas acciones cotidianas que, acumuladas, pueden convertirse en una ayuda considerable.

¿Por qué es importante apoyar a los refugios de animales?

El abandono de animales de compañía continúa representando un problema importante en México. La cantidad de perros y gatos que llegan a refugios pone presión sobre organizaciones que dependen, en buena medida, de donaciones y voluntariado para mantenerse operando.

Para muchos albergues, conseguir alimento de manera constante es una de las necesidades más básicas y también una de las que más recursos consume.

Por eso, campañas como el Croquetón 2026 buscan dirigir la solidaridad hacia una necesidad muy concreta: que los animales rescatados tengan comida mientras esperan una familia o continúan con su proceso de recuperación.

Y hay una lectura interesante detrás de la campaña: apoyar a un refugio no siempre requiere una gran suma de dinero. Una bolsa de alimento, un mensaje o una compra con causa también pueden formar parte de la cadena de ayuda.

¿Cómo puedo participar en el Croquetón 2026?

Durante agosto, las personas interesadas podrán sumarse de dos maneras:

Donar alimento para michis o lomitos en las sucursales participantes de Neverías Frody y formar parte del Muro de las Segundas Oportunidades Comprar Luky Bites: Helado con Causa, cuyo 10% de las ventas será destinado a la adquisición de alimento para los refugios beneficiados

En ambos casos, el objetivo es el mismo: contribuir a que perros y gatos rescatados tengan acceso a alimento mientras continúan su camino hacia una vida más segura.

El Croquetón 2026 plantea así una idea bastante sencilla: cuando muchas personas aportan un poco, el resultado puede terminar llenando muchos platos.