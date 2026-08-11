Resultados Lotería Nacional 11 de agosto 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4024

Sorteo Mayor 4024 de la Lotería Nacional Este martes 11 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica digital)

Los resultados del Sorteo Mayor 4024 de la Lotería Nacional se dieron a conocer este martes 11 de agosto, fecha en la que miles de participantes estuvieron pendientes de los resultados que fueron anunciados por los niños gritones. Los cachitos estuvieron dedicados al Día Internacional del Gato.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4024 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 4024 se realizó a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Ahí, se anunciaron cada uno de los premios, incluido el esperado premio mayor, que fue para el 43983.

Para quienes no pudieron seguir la transmisión en tiempo real, la grabación permanece disponible para su consulta posterior. A continuación te presentamos los números ganadores del Sorteo mayor:

Números ganadores Sorteo Mayor 4024 Resultados Lotería Nacional 11 agosto

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4024 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4024 de la Lotería Nacional comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, este martes 11 de agosto de 2026.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4024?

El Sorteo Mayor 4024 puso en juego una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, con un premio principal de 21 millones de pesos para el billete completo.

Ese monto se distribuye en tres series de siete millones de pesos cada una, por lo que el premio asociado a cada serie alcanza los siete millones de pesos.

Para quienes adquirieron un solo cachito, cuyo precio fue de 30 pesos, el premio máximo al que podían aspirar fue de 350 mil pesos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4024?

Los participantes pueden comprobar los resultados del Sorteo Mayor 4024 en los expendios autorizados de la Lotería Nacional y mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial del organismo.

Para realizar la consulta, es necesario ingresar los datos correspondientes al billete, incluido el número y la serie, con el propósito de confirmar si obtuvo alguno de los premios o reintegros contemplados en esta edición.

Los resultados oficiales también se difunden mediante los canales institucionales y las redes sociales de la Lotería Nacional.