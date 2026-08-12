¿Apretado por el regreso a clases 2026 y la lista de útiles? Estas son las mejores calles para comprar mochilas, loncheras y más en el Centro Histórico de la CDMX

Si todavía tienes pendiente comprar la mochila y lonchera para el regreso a clases 2026, hay una zona de la Ciudad de México que puede convertirse en tu mejor aliada: el Centro Histórico.

Antes de ir a la primera tienda que encuentres, vale la pena recorrer algunas calles y locales donde se concentra una amplia oferta de mochilas escolares, loncheras, accesorios y útiles. La ventaja es sencilla: puedes revisar varios modelos, comparar precios y decidir con calma qué conviene llevar a casa.

Y sí, llevar a los pequeños también puede ser parte de la misión. Después de todo, ellos probablemente tendrán muy claro si quieren una mochila lisa, una llena de color o una con su personaje favorito.

Estas son las calles donde puedes buscar mochilas y loncheras en CDMX

El Centro Histórico tiene varias zonas comerciales que, durante la temporada de regreso a clases, se convierten en un buen punto de búsqueda y ahorro para las familias.

Calle Mesones

La calle Mesones es una de las opciones más conocidas para encontrar artículos escolares. A lo largo de este corredor comercial hay establecimientos con mochilas, loncheras y útiles escolares, además de distintos diseños y tamaños.

Uno de sus principales atractivos es precisamente la variedad. Puedes caminar, revisar diferentes alternativas y comparar antes de sacar la cartera.

La zona se encuentra aproximadamente a 7 o 10 minutos del Metro Pino Suárez, de la Línea 2.

Correo Mayor

Otra alternativa está en Correo Mayor, donde hay establecimientos especializados en artículos escolares y diferentes modelos de mochilas.

Entre ellos se encuentra Grupo Vizcarra, que cuenta con opciones para distintos gustos. La zona está aproximadamente a seis minutos del Metro Pino Suárez, también de la Línea 2.

Si la idea es encontrar una mochila que combine con los gustos del estudiante y no comprar la primera que aparezca, esta calle puede formar parte de la ruta.

Pasaje Sandino

¿La prioridad es encontrar una lonchera infantil? Entonces conviene echar un vistazo al Pasaje Sandino, ubicado en la calle del Carmen.

Aquí se pueden encontrar diferentes diseños, incluidos modelos inspirados en personajes infantiles, una característica que puede convertir la elección de la lonchera en toda una negociación familiar.

El sitio está en C. del Carmen 37, Centro Histórico, y se encuentra aproximadamente a ocho minutos de la estación Metro Tenochtitlan, de la Línea 2.

Calle Moneda

La calle Moneda también puede sumarse al recorrido. En esta zona hay establecimientos con mochilas escolares, loncheras de distintos diseños y otros accesorios útiles para completar las compras del nuevo ciclo escolar.

Además de estos productos, es posible encontrar artículos complementarios para el uniforme y otros básicos.

La calle se encuentra aproximadamente a cuatro minutos del Metro Zócalo, de la Línea 2.

¿Qué revisar antes de comprar una mochila escolar?

Encontrar un diseño bonito es importante, especialmente si quien la va a usar tiene voz y voto en la compra. Pero hay otros detalles que conviene revisar antes de pagar.

Una mochila escolar tendrá que cargar libros, cuadernos y útiles durante buena parte del ciclo, así que vale la pena fijarse en el tamaño, los compartimentos, las costuras, los cierres y la comodidad de las correas.

Con las loncheras ocurre algo parecido. Además del diseño, conviene revisar que tengan el espacio suficiente para el lunch y que los materiales sean fáciles de limpiar.

La idea es que el accesorio sobreviva algo más que las primeras semanas de clases.

Un sondeo previo puede ayudarte a gastar mejor

Comprar mochilas y loncheras en el Centro Histórico de CDMX tiene otra ventaja: la posibilidad de comparar calidad y precios.

En lugar de decidir en el primer local, puedes revisar modelos, materiales y precios en diferentes puntos. Esto resulta especialmente útil cuando hay más de un estudiante en casa y el presupuesto para el regreso a clases 2026-2027 tiene que repartirse entre útiles, uniformes y demás gastos.

También puede ser una buena idea llevar una cantidad definida para evitar compras impulsivas. Porque sí, una lonchera de personaje puede ser irresistible, pero quizá todavía falta comprar los cuadernos, colores, plumas, hojas...

Si vas con niños, toma estas precauciones

El Centro Histórico suele tener bastante movimiento, especialmente en sus corredores comerciales. Si vas de compras con niñas o niños, lo recomendable es mantenerlos siempre cerca y evitar que se separen durante el recorrido.

También conviene revisar los artículos con calma y no dejar que la prisa por terminar las compras dicte la decisión.

Al final, preparar el regreso a clases no tiene por qué convertirse en una carrera contra el reloj. Con una ruta definida y un poco de paciencia, es posible buscar mochilas, loncheras y accesorios escolares en distintos puntos y elegir las correctas.