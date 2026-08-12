La Granja VIP 2026: Participantes confirmados, fecha de estreno y dónde ver en vivo

La Granja VIP 2026 La Granja VIP 2026: Participantes confirmados (X: (@lagranjavipmx))

Diversas figuras del espectáculo dejarán de lado los lujos y la vida pública para adentrarse en la experiencia rural de La Granja VIP 2026, donde tendrán que convivir, cuidar animales y realizar labores de campo bajo la vigilancia constante de las cámaras 24/7.

A menos de un mes de su estreno, la producción de TV Azteca ha comenzado a revelar paulatinamente a los famosos que aceptaron el reto de someterse al aislamiento y a la vida granjera.

¿Qué celebridades están confirmadas para La Granja VIP 2026?

Hasta el momento, la producción ha hecho oficial la participación de tres integrantes:

Carlos Trejo : Reconocido como el “Cazafantasmas” por sus investigaciones de fenómenos paranormales y autor del libro Cañitas.

: Reconocido como el “Cazafantasmas” por sus investigaciones de fenómenos paranormales y autor del libro Cañitas. Ivonne Montero : Actriz y cantante mexicana con una destacada trayectoria en la televisión, cine y telenovelas.

: Actriz y cantante mexicana con una destacada trayectoria en la televisión, cine y telenovelas. Kenny Avilés: La incorporación más reciente. Pionera del rock mexicano y vocalista de la emblemática agrupación Kenny y los Eléctricos, referente de la escena musical desde la década de los 80.

#KennyAvilés viene con toda la actitud ganadora y rockera a #LaGranjaVIP Segunda Temporada. 🎸✨ ¿Listos para verla en acción? 👩🏻‍🌾



Estreno 6 de septiembre por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/sAoi8DJ9TQ — La Granja VIP (@lagranjavipmx) August 12, 2026

Durante las próximas semanas se dará a conocer el nombre de las personalidades restantes que conformarán el elenco de la segunda temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de La Granja VIP?

La segunda temporada de La Granja VIP se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre de 2026.

En esta entrega, los participantes ingresarán al granero para iniciar una convivencia llena de desafíos, buscando ganar el gusto y los votos del público para asegurar su permanencia en el lugar.

¿Dónde y cómo ver La Granja VIP en vivo?

El público podrá seguir la transmisión diaria a través de: