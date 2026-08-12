¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar en México del 27 de agosto?

Conoce en qué horario dará inicio el eclipse Lunar del próximo 27 de agosto en México (Pexels)

En los próximos días distintas partes del mundo podrán disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

Se espera que este 27 de agosto la Tierra se coloque entre el Sol y la Luna, al estar alineados la sombra del planeta se proyectará sobre el satélite natural, cubriendo más del 90% de su superficie.

Este eclipse es el último que se verá desde México en 2026, ya que se podrá contemplar el siguiente hasta el próximo 2028.

¿En dónde se verá el eclipse lunar del 27 de agosto?

La ocultación de la Luna podrá apreciarse desde los 32 estados del territorio mexicano, la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto del 2026, después de que los tres astros se alineen.

Incluso, se observará en algunas regiones de Europa y África, además del océano Pacífico e Índico y la Antártida.

¿Cuánto durará el eclipse lunar en México?

Se espera que este evento astronómico tenga una duración aproximada de cinco horas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 22:00 horas, después de esta fase la silueta del planeta Tierra retrocederá a las 23:00 horas. Concluirá a las 01:01 horas del viernes.

¿Cómo se verá la luna?

Durante este espectáculo celeste, la Luna no desaparece de la vista de los espectadores, pero su superficie se oscurece de forma visible. Al llegar a su fase parcial obtendrá una tonalidad cobriza o rojiza.

Recomendaciones para ver el eclipse lunar en México

A diferencia de los eclipses solares, en donde no se puede observar directamente al astro rey, este suceso sí podrá ser contemplado de manera directa y sin utilizar gafas especiales que ayudan a proteger la vista, por lo que es recomendable:

Buscar lugares abiertos con baja contaminación lumínica.

Utilizar binoculares o telescopios

Antes de planear tu noche es pertinente consultar sitios oficiales para corroborar los horarios en que se podrá ver el eclipse en tu región, así como revisar el pronóstico meteorológico del día, ya que una noche nublada puede provocar poca o nula visibilidad.