Víctor Lagunas: el rostro tijuanense que conquistó el periodismo digital en México

Quién es el periodista de Tijuana detrás de TJ COMUNICA Especial

En una época donde la información viaja a la velocidad de un clic y las redes sociales redefinieron la manera de consumir noticias, pocos nombres han logrado posicionarse con tanta fuerza en el norte del país como el de Victor Lagunas Peñaloza. Periodista, conductor, empresario digital y creador de contenido. El comunicador originario de Tijuana se ha convertido en una de las figuras más influyentes del periodismo regional con impacto nacional.

A sus 39 años, Victor Lagunas no solo encabeza uno de los medios digitales más vistos de Baja California, sino que también ha construido una marca personal que hoy domina plataformas como TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Su estilo directo, su cercanía con la audiencia y la capacidad de moverse entre política, espectáculos y deportes, lo han llevado a consolidarse como uno de los comunicadores con mayor alcance en el país.

Detrás del fenómeno digital se encuentra el fundador y CEO de TJ COMUNICA, medio que desde 2019 ha crecido hasta convertirse en una referencia informativa del noroeste de México. Con más de 100 millones de vistas al mes en sus distintas plataformas, Lagunas se ha convertido en el comunicador más visto de Baja California y uno de los creadores informativos con mayor presencia nacional.

Su carrera no se ha limitado únicamente al periodismo tradicional. También ha trabajado como asesor político, especializado en manejo de crisis y redes sociales, experiencia que le permitió entender el nuevo lenguaje de la comunicación digital y conectar con audiencias que consumen noticias desde el teléfono móvil.

Pero si algo distingue a Victor Lagunas, es su capacidad para conversar con personajes de todos los ámbitos. En su podcast y canal de YouTube “Y Esta es la Historia con Victor Lagunas”, ha entrevistado a figuras del regional mexicano y la cultura popular como Eduin Caz, Larry Hernández, Tito Double P, Marca Registrada, Los Tucanes de Tijuana, Erick Aragón y Jimmy Humilde, además de Aarón Ampudia, fundador de los festivales de música, “Baja Beach Fest” y el festival “Sueños”.

También ha entablado conversaciones que se han vuelto virales con personajes como, “Lonche de Huevito”, Nicola Porcella, Maestro Shifu, y “El Chiquilin” de la Patrulla Espiritual.

En el terreno deportivo también ha conversado con la leyenda del Boxeo, Julio César Chávez, Jaime Munguía, quien actualmente es el campeón mundial de box, además de cubrir ruedas de prensa de Óscar de la Hoya y Saúl “Canelo” Alvarez.

En el ámbito político ha logrado acceder a algunas de las figuras más importantes del país, como gobernadores, senadoras, diputados, alcaldes y por supuesto entrevistas con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Además de su trayectoria en los medios de comunicación, Victor Lagunas también es embajador de la reconocida marca de joyería de lujo “Maestros Joyeros”, considerada una de las más importantes de México y con presencia internacional. La firma, respaldada por cuatro generaciones de tradición familiar, se ha consolidado como un referente en la alta joyería, sumando al comunicador tijuanense como una de las figuras que representan su imagen y prestigio.

Su crecimiento ha sido impulsado por una fórmula poco común en el periodismo actual: no encasillarse. Victor Lagunas puede cubrir una conferencia política por la mañana, entrevistar a una estrella de la música por la tarde y cerrar el día comentando deportes o temas virales. Esa versatilidad le ha permitido mantenerse vigente y conectar con distintas generaciones.

Con una narrativa frontal, un sello muy marcado y una audiencia que continúa creciendo, Victor Lagunas representa una nueva generación de periodistas nacidos en redes sociales, capaces de transformar un medio local en una plataforma de alcance nacional.

Desde Tijuana para millones de pantallas, el comunicador bajacaliforniano ha demostrado que el periodismo digital ya no pertenece exclusivamente a las grandes cadenas tradicionales.