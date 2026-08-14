Ofertas Soriana Híper del 13 al 19 de agosto 2026: descuentos en despensa, limpieza y regreso a clases

Las compras de la semana pueden rendir un poco más. Soriana Híper activó nuevas promociones que estarán disponibles del 13 al 19 de agosto de 2026, con descuentos que abarcan desde productos básicos para la despensa hasta artículos de limpieza, cuidado personal, mascotas, tecnología y regreso a clases.
La campaña, identificada como “Oferta se dice Soriana”, incluye promociones como 3x2, 4x2 y 4x3, además de rebajas directas y algunos beneficios sujetos al uso de puntos.
Las mejores ofertas de Soriana esta semana
Abarrotes, Alimentos y Lácteos
- Detergente líquido Foca (1 L): De $58.50 a $49.90.
- Mayonesa McCormick con jugo de limones (507 g): De $41.90 a $34.90.
- Pan Bimbo Artesano Original (567 g) o Multigrano (610 g): 2 por $125.00.
- Jamón Virginia de pavo Fud (450 g): De $101.00 a $69.90.
- Leche UHT Lala (1.5 L): De $54.00 a $46.00 cada una.
- Powerade (1 L): De $33.90 a $21.90.
- Aceite vegetal Valley Foods (800 ml): A solo $32.90.
- Aceite comestible Oléico cártamo (825 ml): De $98.90 a $79.90.
- Pastas Yemina (200 g): A solo $9.50 cada una.
- Pastas La Moderna (220 g): A solo $9.90.
- Arroz súper extra Valley Foods (900 g): De $23.90 a $19.90.
- Frijol pinto Valley Foods (900 g): De $42.50 a $32.90.
- Frijol negro Valley Foods (900 g): De $41.50 a $35.00.
- Pastas Valley Foods al bronce (400 g): De $75.50 a $62.90 cada una.
- Sopa instantánea Valley Foods vaso (64 g): De $12.00 a 2 por $19.00 cada una.
- Puré de tomate condimentado Del Fuerte (210 g): De $28.00 a $20.50.
- Salsa casera Herdez verde o roja (453 g): De $46.50 a $29.90 cada una.
- Media crema Nestlé lata (225 g): A solo $16.90.
- Panes y pastelitos Bimbo, Marinela y Tía Rosa: A solo $16.90 cada uno.
- Galletas Ritz mini rollos (308 g): De $90.00 a 2 por $125.00.
- Galleta Príncipe chocolate Marinela (315 g): A solo $35.00.
- Galletas Marías (510 g): De $74.50 a $63.90 ($37.00 al canjear 50 puntos).
- Galletas Marías Doradas (456 g): $40.00 al canjear 50 puntos.
- Cereales Zucaritas (600 g), Choco Krispis (540 g) o Froot Loops Kellogg’s (380 g): De $90.00 a 2 por $125.00.
- Cremas de cacahuate Skippy (462 g): De $72.00 a $59.90 cada uno.
- Té manzanilla o limón McCormick (30 sobres): De $29.50 a $22.90 cada uno.
- Harina para hot cakes tradicionales Gamesa (800 g): De $39.00 a $34.00.
- Café puro tostado y molido Mexicano (908 g): De $309.00 a $279.00.
- Leche condensada Pronto (380 g): De $21.50 a $17.00.
- Sustituto de crema en polvo Coffee Mate (400 g): De $57.50 a $40.00.
- Consomé Knorr Suiza pollo (12 cubos): De $24.90 a $20.90.
- Atún en agua o aceite Dolores (140 g): A solo $19.90 cada uno.
- Cátsup Del Monte (370 g): De $17.60 a $15.00.
- Café liofilizado Valley Foods (180 g): De $176.00 a $149.90 ($16.90 al canjear 100 puntos).
- Azúcar estándar Valley Foods (900 g): De $27.90 a 2 por $38.90 ($24.90 al canjear 100 puntos).
- Queso gouda rebanado Noche Buena (400 g): De $138.00 a $99.90.
- Queso manchego rebanado Noche Buena (400 g): De $138.00 a $99.90.
- Queso panela La Villita multipack (360 g): De $107.00 a $74.50.
- Queso Oaxaca La Villita (400 g): De $92.50 a $77.50.
- Queso panela rebanado reducido en grasa Zwan (300 g): De $105.00 a $76.90.
- Pechuga de pavo Zwan (250 g): De $81.90 a $62.90.
- Pechuga pavo San Rafael Balance (250 g): De $126.00 a $91.00.
- Pechuga pavo rebanadas delgadas San Rafael Balance (250 g): De $113.00 a $88.90.
- Pechuga pavo Fud (250 g): De $89.50 a $71.90.
- Salchicha para asar Campestre clásica o con queso Bafar (800 g): De $91.90 a $68.90 cada una.
- Salchicha pavo Zwan (500 g): De $62.00 a $45.90.
- Salchicha pavo Frankfurt Alpino (500 g): De $43.50 a $39.90.
- Chorizo ranchero Chimex (250 g): De $39.90 a $33.90 cada uno.
- Tocino ahumado Chimex (170 g): De $63.00 a $51.90.
- Paleta Magnum mini almendras (6 piezas): De $167.00 a $129.90.
- Queso petit suisse Danonino fresa (8 pack): De $48.00 a $42.00 ($24.90 al canjear 100 puntos).
- Yoghurt batido griego Yoplait (145 g): De $19.90 a $15.00 cada uno.
- Yoghurt bebible fresa o surtido Lala (6 pack 1320 g): De $70.50 a $59.90 cada uno.
- Leche UHT entera, deslactosada o deslactosada light Valley Foods (6 pack 1 L): A solo $149.90 cada una.
- Margarina Primavera con o sin sal o light (400 g): De $58.50 a 2 por $87.90 (o $46.50 a solo).
- Helados Precíssimo (946 ml): De $30.00 a $26.90 cada uno.
- Queso americano Valley Foods Fresh (280 g): De $93.90 a $64.90.
- Papas corte recto, delgado o rizado Valley Foods (500 g): A solo $39.90 cada una.
- Leches saborizadas Valley Foods Kids (200 ml): A solo $7.50 cada una.
- Crema ácida entera, deslactosada o reducida en grasa Alpura (426 ml): De $37.00 a $29.90 cada una.
- Gelatina Yomi Lala (600 g): De $46.00 a $29.90.
- Paquete Ahorres: Compra galleta Ritz mini rollos (308 g) y llévate GRATIS Un queso crema Philadelphia (90 g).
Vinos, Licores, Cervezas y Botanas
- Whisky Buchanan’s 12 años (750 ml): De $1,039.00 a $664.90.
- Ron Bacardí blanco (980 ml): De $405.00 a $249.90.
- Tequila José Cuervo Especial reposado (990 ml): De $255.00 a $249.00.
- Cerveza Carta Blanca o Superior (6 pack): De $86.00 a $64.90.
- Cerveza Michelob o Amstel Ultra six pack lata: $69.90 al canjear 200 puntos.
- Refresco Coca-Cola (2.75 L, solo Valle de México): De $52.00 a $41.90.
- Promoción Coca-Cola + cereal: Compra 2 refrescos Coca-Cola 3 L y llévate GRATIS 1 cereal Cheerios (310 g), Nesquik (330 g), Carlos V (300 g), Nesquik menos azúcar (320 g) o Zucosos (650 g).
- Promoción Pepsi + Sabritas: Compra 2 refrescos Pepsi regular o sabores (2 L) y llévate GRATIS 1 botanas Sabritas (105 a 146 g).
- Promoción Tequila / Whisky + Cerveza: Compra 1 botella de Tequila Don Julio 70 (700 ml) o Whisky Johnnie Walker Black Label (750 ml) y llévate GRATIS 4 six pack de cerveza Michelob o Amstel Ultra.
- Promoción Coca-Cola + Paleta Payaso: Compra 1 refresco Coca-Cola 600 ml y llévate GRATIS una Paleta Payaso (45 g).
- Salsa La Botanera clásica (500 ml): De $20.90 a $16.90.
- Chile en polvo Tajín clásico (142 g): A solo $46.90.
- Botanas Sabritas (28 a 41 g): A solo $10.00 cada uno.
- Botanas Chip’s sal, jalapeño y fuego (150 g): De $42.00 a $35.90 cada uno.
- Jugo de tomate Clamato almeja (1.89 L): De $83.50 a $74.90.
- Sabritas Receta Crujiente (160 g): De $47.90 a $38.90.
- Tostada maíz amarilla o roja Valley Foods (300 g): A solo $31.90 cada una.
- Agua natural (28 pack Valley Foods): $91.90.
- Botanas Sabritas Receta Crujiente Sal, Flamin’ Hot, Paketaxo, Cheetos, Doritos o Ruffles (240 a 360 g): De $57.50 a $48.90 cada una.
- Six pack cerveza Modelo Especial, Corona o Victoria lata o botella: $39.90 al canjear 100 puntos.
- Six pack cerveza Michelob o Amstel Ultra lata o botella: De $42.00 a $32.90.
- Jugo Del Valle (1 L): De $28.90 a 2 por $49.90.
Limpieza y Productos para el Hogar
- Papel higiénico Quality Day (16 rollos, 200 hojas dobles): De $101.00 a $75.90.
- Lavatrastes poder desengrasante Quality Day (750 ml): A solo $24.90.
- Papel aluminio Valley Foods (10 m): A solo $45.00.
- Detergente líquido Quality Day (7 L): 2 por $299.00.
- Papel higiénico Quality Day (30+10 rollos, 250 hojas dobles): A solo $189.90.
- Toalla papel Absortec Quality Day (240 hojas dobles): A solo $22.90.
- Vaso térmico #10 Valley Foods (50 piezas): A solo $46.90.
- Charola térmica #855 Valley Foods (50 piezas): A solo $34.00.
- Papel higiénico Precíssimo (4 rollos, 185 hojas dobles): A solo $15.50.
- Limpiador Pinol original (5.1 L): De $153.00 a $119.90.
- Blanqueador Cloralex regular (2 L): De $32.90 a $24.90.
- Papel higiénico Pétalo ultra jumbo (16 rollos, 234 hojas dobles): De $94.50 a $65.90.
- Lavatrastes líquido Salvo limón (900 ml): De $70.50 a $54.90.
- Fibra esponja Scotch-Brite grande (8 x 12): De $41.90 a $34.90.
- Insecticida aerosol Raid Casa y Jardín (400 ml): De $103.00 a $79.90.
- Servilleta Fancy (360 hojas): De $41.50 a $29.90.
- Suavizante Suavitel (3 L): De $99.00 a $84.90 cada uno.
- Detergente polvo Ariel regular (4.5 kg): De $189.90 a $169.90.
- Detergente líquido Carisma (3.785 L): De $155.50 a $134.90.
- Limpiador Fabuloso (2 L): De $59.90 a $53.90 cada uno.
- Servilleta Suavel (380 piezas): A solo $34.00.
- Servitoalla jumbo Pétalo (1 rollo, 230 hojas): De $29.90 a $25.90.
- Detergente polvo biológico Quality Day (1 kg): A solo $29.90.
- Blanqueador Precíssimo (3.8 L): De $47.50 a $39.90 cada uno.
Cuidado Personal, Salud y Bebés
- Jabón dermolimpiador Neutro Balance (4 pack, 120 g): De $86.90 a $59.90.
- Desodorantes en aerosol Nivea (150 ml): De $84.00 a 2 por $94.90.
- Crema corporal Nivea (400 ml): De $110.00 a 2 por $124.00.
- Shampoo anticaída o suave y manejable Head & Shoulders (650+180 ml): De $166.50 a 2 por $175.00.
- Pantiprotectores Saba largo (90 piezas): De $84.50 a $45.00.
- Pañal Comodisec etapa 4 a 6 (80 piezas): De $465.00 a $279.00 cada uno.
- Crema dental Colgate Máxima Protección Anticaries (160 ml): A solo $34.50.
- Desodorantes en roll-on Pro Selection (65 g): De $33.50 a 2 por $53.90 cada uno.
- Rastrillo Gillette Prestobarba 3 bodysense, cool y sensecare (4 piezas): De $162.00 a $118.90 cada uno.
- Shampoo o acondicionador Sedal (620 ml): De $79.50 a 2 por $109.90.
- Desodorantes en barra regular Old Spice o Secret (50 g): De $104.00 a 2 por $104.90.
- Tarro toque seco anti edad Garnier: De $127.00 a 2 por $180.00.
- Labial Revlon Colorstay Satin Ink: De $285.00 a 2 por $299.00.
- Agua E pura bebé (5 L): A solo $34.50.
- Tintes Nutrisse: De $90.50 a 2 por $109.90.
- Shampoos o acondicionadores Elvive (excepto ofertas armadas): A solo $109.90.
- Toallitas Baby Essentials magical care (100 piezas): A solo $34.90 cada una.
- Toallitas Baby Essentials (80 piezas): A solo $34.90 cada una.
- Pañal Baby Essentials etapa 4 a 7 jumbopack (90 a 108 piezas): A solo $149.90.
- Pañal Baby Essentials recién nacido a etapa 7 (22 a 44 piezas): A solo $469.00.
- Fórmula NAN etapa 3 Optimalpro (1.5 kg): $299.00 al canjear 300 puntos.
- Gel Moco de Gorila (270 g): De $61.90 a 2 por $95.90.
- Jabones Escudo (5 pack 110 g): De $79.00 a 2 por $104.90.
- Rastrillo desechable dama 3 hojas Day Care (2 piezas): A solo $19.50.
- Labial Maybelline Superstay Matte Ink: De $265.00 a 2 por $320.00.
Mascotas
- Alimento seco para perro Dog Chow raza mediana grande (15 kg): De $755.00 a $658.90.
- Alimento seco Trainer’s Choice para perro adulto razas medianas y grandes (15 kg): De $295.00 a $219.90.
- Alimento seco para perro Dog Chow (4 kg): De $179.00 a $138.90 cada uno.
- Alimento seco para perro Mainstay (20 kg): De $679.00 a $558.90.
- Alimento seco para gato Cat Chow (1.5 kg): De $146.00 a $112.90.
- Alimento húmedo pouch para perro Pedigree: De $12.50 a 7 por $65.90.
- Alimento húmedo pouch para gato Whiskas: De $12.60 a 7 por $65.90.
Electrónica, Hogar y Regreso a Clases
- Refrigerador Vios Home 7p3 semiautomático Mod. VI-TRF262MX: De $4,490.00 a $2,990.00 (o 18 MSI de $166.11, te regala 374 puntos).
- Refrigerador automático 15 p3 Inverter Midea Mod. MDRT580MTM46D: De $14,990.00 a $9,990.00 (o 18 MSI de $555.00, te regala 1,249 puntos).
- Lavadora semiautomática doble tina 13 kg Vios Home Mod. VI-WTT131MX: De $4,690.00 a $3,990.00 (o 18 MSI de $221.67, te regala 499 puntos).
- Pantalla VIOS 32″ HD Android Smart (Mod. VI-32T232): $1,990.00 (o 6 MSI de $331.67, te regala 249 puntos).
- Pantalla 43″ Smart TV HDMI USB: $3,490.00 (o 18 MSI de $249.44, te regala 561 puntos).
- Samsung Galaxy A17 (128 GB, 4 GB RAM): De $5,990.00 a $4,490.00 (o 18 MSI de $249.44, te regala 561 puntos).
- Multifuncional Epson EcoTank Mod. L3251: De $1,999.00 a $1,599.00 (o 6 MSI de $266.50, te regala 200 puntos).
- Escritorio urbano Home Style Design: De $1,999.00 a $1,599.00 (o 6 MSI de $266.50, te regala 200 puntos).
- Escritorio con librero y cajón Home Style Design: De $2,499.00 a $1,999.00 (o 6 MSI de $333.17, te regala 250 puntos).
- Silla de oficina color azul o rosa Home Style Design: De $399.00 a $319.00.
- Mesa para laptop color negro o madera Home Style Design: $199.00 cada una.
- Contenedor hermético con tapa Home Style Design (640 ml o 520 ml): $99.00 cada uno.
- Set de 10 contenedores con tapa roja o negra Home Style Design: $149.00 cada uno.
- Promoción Pantallas LG: Compra pantalla LG 75″ (Mod. 75UA8000PSB o 75NU851BPSG) por $11,990.00 (de $16,590.00, 18 MSI de $666.11, te regala 1,499 puntos) y llévate GRATIS una Barra de sonido LG 2.0 Mod. 520A.
- Impresora WiFi Epson EcoTank Mod. L1250: $2,990.00 (18 MSI de $166.11, te regala 374 puntos).
- Laptop HP Pentium Silver + funda Mod. 14-DQ0522LA (128 GB, 8 GB RAM): De $8,790.00 a $6,990.00 (18 MSI de $388.33, te regala 874 puntos).
- Tablet Samsung Galaxy A11 (128 GB, 8 GB RAM): De $3,590.00 a $2,990.00 (18 MSI de $166.11, te regala 374 puntos).
- Blusa o camisa escolar B2S (Tallas 4-18): $59.00 c/u.
- Pantalón escolar infantil (Tallas 4-10): $129.00.
- Playera polo niño o niña (Tallas 4-18): $89.00.
- Falda escolar infantil (Tallas 4-10): $99.00.
- Playeras Disney Niña/Niño varios modelos: $149.00 c/u.
- 5 pack de tin o calceta corta Wilson unitalla: $99.00 c/u.
- Lonchera 22 cm con botella 500 ml Toy Story 5: $189.00.
- Paquete de 500 hojas tamaño carta Quality Day: $89.00.
- Cuaderno profesional espiral sencillo con 90 hojas Back 2 School: De $119.00 a $9.00 al canjear 60 puntos.
- Mochila Fotorama Stitch’s Dream o Aloha: De $599.00 c/u a $449.00 c/u.