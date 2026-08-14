Resultados Progol 808: ganadores y premios de la quiniela de ½ semana Conoce los resultados de Progol Media Semana de este viernes 14 de agosto (Pexels)

Ya salieron los resultados del sorteo 808 de la quiniela Progol Media Semana de la Lotería Nacional y aquí te compartimos cuál fue la combinación ganadora de este viernes 14 de agosto de 2026.

En esta ocasión, los partidos que se consideraron para el sorteo 808 de Progol Media Semana fueron los de la última jornada de la Leagues Cup 2026, antes de la siguiente fase del torneo.

Quiniela ganadora: Resultados Progol Media Semana 808

La combinación ganadora de la quiniela 808 de Progol Media Semana, de este viernes 14 de agosto es: V E V L E L V V E

De acuerdo con la Lotería Nacional, en esta ocasión solo hubo un ganador que tuvo los 9 aciertos de la quiniela Progol Media Semana 808, por lo que en este sorteo el premio de 1er lugar fue de $2,631,780.00 por quiniela sencilla.

Resultados partido a partido del Progol Media Semana 808

Así quedaron los partidos de la quiniela Progol Media Semana 808:

Charlotte 0 - 1 Pachuca: V

Columbus 1 - 1 Pumas: E

Cincinnati 1 - 2 Atlas: V

Minnesota 3 - 1 Atlante : L

Tigres 1 - 1 Vancouver: E

Monterrey 2 - 1 Nashville: L

Seattle 1 - 2 Guadalajara: V

Cruz Azul 1 - 2 Chicago: V

Cruzeiro 1 - 1 Flamengo: E

Progol Media Semana Resultados de Progol Media Semana, sorteo 808 (Loteria Nacional)

Pasos para cobrar tu boleto ganador de Progol y tiempo de vigencia

Si resultaste ganador de la quiniela 808 de Progol 1/2 Semana, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Recuerda que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, ya que con estos podrás cobrar el premio, además de que solo tienes 60 días naturales para realizar el cobro.