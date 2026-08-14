Resultados Lotería Nacional viernes 14 de agosto 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2894

Sorteo Superior 2894 de la Lotería Nacional Este viernes 14 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Superior 2894 de la Lotería Nacional de este viernes 14 de agosto de 2026 concentran la atención de miles de personas que adquirieron un cachito y esperan conocer los números ganadores de esta edición, anunciados durante la tradicional ceremonia encabezada por los niños gritones.

El sorteo tuvo como motivo central el 30 aniversario de la Fundación Politécnico, institución presentada como una pieza de apoyo al desarrollo y que, de acuerdo con la información de esta edición, ha contribuido a canalizar alrededor de 5 mil millones de pesos en apoyos.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El Sorteo Superior 2894 de la Lotería Nacional puede seguirse en vivo mediante el canal oficial de YouTube de la institución.

La transmisión grabada permanece disponible en las plataformas oficiales. Esto permite a los participantes revisar nuevamente el desarrollo del sorteo y utilizar la información para verificar los datos de su boleto.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2894 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2894 comienza a las 20:00 horas, de acuerdo con el horario establecido para esta edición de la Lotería Nacional.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2894?

El premio mayor del Sorteo Superior 2894 fue de 17 millones de pesos, monto que se encuentra distribuido en dos series.

La mecánica implica que el premio está asociado a las dos series correspondientes al número ganador. Cada serie representa una parte del monto total, mientras que la participación individual se realiza mediante la compra de un cachito.

El precio de cada cachito fue de 40 pesos, una alternativa que permite a los jugadores participar de manera individual en el Sorteo Superior de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2894 de la Lotería Nacional?

Los participantes pueden consultar los resultados del Sorteo Superior 2894 mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional. El portal digital de la institución permite introducir los datos del boleto para comprobar si fue favorecido con alguno de los premios.

Otra opción consiste en acudir a los puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes entidades del país, donde los participantes pueden solicitar la revisión correspondiente de su boleto.

Para quienes participaron en esta edición, la recomendación es conservar el cachito y verificar cuidadosamente los datos del resultado antes de determinar si existe un premio asociado a su número.