Chedraui Mejores ofertas para el fin de semana de quincena 15 y 16 de agosto (Pexels)

Se acerca el fin de semana de quincena y una de las cadenas de supermercados de México más visitadas cuenta con distintas promociones que beneficiarán a los consumidores. En Chedraui podrás ahorrar con promociones de 3x2 y descuentos especiales en mercancía seleccionada.

Algunas de las ofertas se encontrarán disponibles hasta el domingo 16 de agosto, por lo que te recomendamos visitar tu tienda más cercana.

Te compartimos las promociones que podrás encontrar este fin de semana.

¿Cuáles son las mejores ofertas en Chedraui?

Uno de los descuentos con los que contará la tienda este fin de semana es su 3x2 en diversos artículos, los cuales ayudarán a las familias mexicanas con la economía. Algunos productos con descuento son:

Cosméticos

Higiene bucal

Productos para bebé

Leche

Cereales

Queso empaquetado

Galletas

Pan dulce

Tortillas

Pollo

Carne de cerdo

Huevo

Estas rebajas estarán vigentes del 13 al 16 de agosto de 2026, en sus sucursales físicas y a través del sitio oficial de Chedraui. Para poder hacerlas válidas, deberás conocer las condiciones, ya que no se aplican en todos los establecimientos de la cadena, así que deberás consultar cuáles son las tiendas que cuentan con estos beneficios.

Fechas de vigencia y pagos a meses sin intereses en Chedraui

También habrá promociones de hasta el 5% de descuento con tarjetas participantes; también se podrán aplicar meses sin intereses, así como realizar el pago hasta noviembre de 2026, de acuerdo con lo establecido por la tienda.

¿Cómo descargar el folleto de Promociones Exclusivas de Chedraui?

Si quieres revisar todas las promociones antes de acudir a la tienda, puedes consultar el cuadernillo de “Promociones Exclusivas”, el cual podrás encontrar en la página oficial de Chedraui.