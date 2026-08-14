Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4252: resultados del sorteo del viernes 14 de agosto

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 14 de agosto (Crónica Digital)

Los números ganadores del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4252 se darán a conocer este viernes 14 de agosto, fecha en la que miles de participantes de este tradicional juego de la Lotería Nacional estarán pendientes de los resultados para corroborar cuántos aciertos tienen y consultar si son acreedores a un premio de la gran bolsa acumulada.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4252?

Para el Melate 4252, celebrado este viernes 14 de agosto, la bolsa acumulada alcanzó 196 millones de pesos. El monto se integró después de que el premio principal permaneciera acumulado durante varios concursos.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4252

El sorteo Melate 4252 inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión en vivo en vivo es a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Una vez concluido el evento, el registro de la transmisión permanece disponible para quienes deseen revisar el desarrollo del concurso.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4252?

El Melate 4252 se lleva a cabo a las 21:00 horas del viernes 14 de agosto, de acuerdo al calendario.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar en Melate, cada jugador debe seleccionar entre seis y diez números de un conjunto formado por 56 opciones.

Durante el sorteo se extraen seis números principales, además de una esfera adicional que interviene en la determinación de premios complementarios.

El mismo boleto puede participar en las distintas modalidades del concurso cuando el jugador adquiere las opciones correspondientes. De esta manera, Melate puede complementarse con Revancha y Revanchita, cada una con un costo adicional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4252?

Los resultados oficiales del Melate 4252 pueden consultarse mediante los canales institucionales de la Lotería Nacional, además de los establecimientos autorizados para la comercialización de boletos.

Existe también una herramienta digital de verificación que permite introducir la combinación del boleto para comprobar si obtuvo algún premio. Este mecanismo facilita la revisión de los resultados después de cada sorteo y evita depender únicamente de la consulta manual de las combinaciones.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio para participar en Melate es de 15 pesos por boleto.

Si el participante decide incorporar Revancha, debe pagar 10 pesos adicionales. Para añadir Revanchita, el costo extra es de 5 pesos.