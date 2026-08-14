¿Quién fue Jason Arday? La historia del profesor de Cambridge hallado muerto tras acusaciones de plagio Tras su nombramiento como catedrático, Jason Arday se convirtió en el profesor negro más joven de la historia de Cambridge (Simon & Schuster)

Este viernes 14 de agosto fue encontrado muerto Jason Arday, exprofesor de Cambridge, quien durante las últimas semanas se había enfrentado a acusaciones de plagio; conoce quién era y de qué se le acusaba.

Jason Arday de 41 años, había renunciado a su puesto como profesor de Cambridge el pasado 5 de agosto, después de que la universidad anunciara que iniciaría una investigación respecto a las acusaciones de plagio que enfrentaba.

De acuerdo con los primeros reportes, Jason Arday fue hallado muerto en su casa en Battersea, al sur de Londres. Según la Policía Metropolitana de Londres: “Su muerte se considera inesperada, pero no se cree que sea sospechosa”.

Por su parte, la vicerrectora de la Universidad de Cambridge, la profesora Deborah Prentice, confirmó la muerte de Jason Arday a través de un comunicado en redes sociales: “Nos entristece profundamente recibir esta trágica noticia. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los amigos de Jason Arday en estos momentos tan difíciles”.

¿Quién fue Jason Arday? Su ascenso como el profesor negro más joven de Cambridge

Jason Arday fue nombrado profesor de Cambridge en 2023 a los 37 años, convirtiéndose en el profesor negro más joven de la historia de esta universidad.

Arday se licenció en Estudios de Educación con especialización en Educación Física en la Universidad de Surrey y obtuvo su doctorado en Educación en la Universidad John Moores de Liverpool.

En diversas entrevistas, Jason Arday había dado a conocer que pudo hablar a los once años y que aprendió a leer y escribir hasta los 18, debido a que, a la edad de tres años, fue diagnosticado con retraso global del desarrollo y trastorno del espectro autista.

¿De qué fue acusado Jason Arday? El escándalo de plagio

Las acusaciones de plagio contra Jason Arday comenzaron después de que Nathan Cofnas, antiguo investigador de filosofía de Cambridge, quien se autodenominaba “realista racial” y fue despedido en 2024, publicara un escrito señalando que había encontrado casos de plagio en los trabajos del profesor.

De acuerdo con Cofnas, tras someter la tesis doctoral de Arday a un detector de plagio, este software habría encontrado similitudes con otros trabajos académicos.

En el escrito publicado en la plataforma de Substack, Cofnas afirma que “Arday se apropia sistemáticamente de las ideas y palabras de otros. Si se excluye el material aparentemente plagiado de su expediente, queda poca o ninguna evidencia de rigor académico.”

Tras las acusaciones de plagio, en un inicio la Universidad de Cambridge defendió a Jason Arday, señalando que la Universidad John Moores de Liverpool había investigado el trabajo por el que el profesor fue acusado y había concluido que este no había sido plagiado.

No obstante, el miércoles pasado, la Universidad de Cambridge habría dado a conocer que inició una investigación, “tras recibir nueva información” relacionada con las “cualificaciones académicas y los nombramientos honoríficos” de Arday.

Por su parte, a través de un comunicado, Jason Arday dio a conocer que renunciaba a su cargo en la Universidad de Cambridge y en el Jesus College.

“Si bien la crítica es una parte inevitable de la vida académica, lo que he experimentado ha ido mucho más allá de la mera discrepancia académica. Las constantes acusaciones, especulaciones y comentarios públicos me han afectado profundamente, tanto a mí como a mis seres queridos.”

En el comunicado también señalaba que su renuncia no significaba una aceptación de las acusaciones que enfrentaba. Tras el comunicado publicado el 5 de agosto, este viernes, Jason Arday fue localizado sin vida en su hogar.