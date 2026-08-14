Oreo de BTS en México: diseños, precios y dónde comprar las galletas violetas de dulce coreano

Oreo de BTS en México Las galletas tienen un color violeta, característico de la agrupación y su base de fans, mientras que el dulce interior de la colaboración está inspirado en el hotteok, popular panqueque dulce de la calle coreana.

Desde que BTS volvió de su hiatus debido a su servicio militar obligatorio, la agrupación surcoreana se ha mantenido en la cúspide de popularidad gracias al lanzamiento de su álbum ‘Arirang’ y posterior gira internacional, sin embargo, su influencia no sólo ha traspasado las fronteras, sino también las categorías, pues han llegado ¡incluso a la comida!

Los rumores de las Oreo BTS comenzaron en mayo del año presente después de que una fan hallara las galletas temáticas en el estado de Kentucky, Estados Unidos, y tras el anuncio oficial del grupo en redes sociales, era sólo cuestión de tiempo para que el temático postre llegara a México.

“La emoción en torno a nuestra propia galleta OREO ha sido increíble, y nos ha encantado ver toda su creatividad en sus cartas de amor”, compartió el grupo surcoreano. “Estamos muy orgullosos de lo que hemos creado con el equipo de OREO, ¡y emocionados de que los fans en aún más lugares finalmente tengan la oportunidad de probar la galleta en la que trabajamos tan duro juntos!”

Oreos de BTS: ¿cuántas galletas contiene y cuáles son sus diseños?

El producto incluye 6 galletas de diseños distintos y aleatorios, entre los que destacan símbolos significativos de BTS y ARMY; algunos de ellos son:

BTS.

Logo BTS (chaleco antibalas).

ARMY Bomb (linterna k-pop oficial del grupo).

oficial del grupo). El símbolo de “corazón coreano”.

BTS x Oreo.

BTS + nombres de los integrantes.

Galletas que forman las frases: “Cada giro nos lleva a nosotros”, “Nuestra mayor voz: BTS ARMY”, “Nuestro universo: BTS ARMY”.

Las galletas tienen un color violeta, característico de la agrupación y su base de fans, mientras que el dulce interior de la colaboración está inspirado en el hotteok, popular panqueque dulce de la calle coreana.

De acuerdo con testimonios sobre el postre, su sabor es una irresistible mezcla de texturas y notas dulces: una masa suave y ligeramente frita que abraza un centro de azúcar moreno derretido, canela cálida y el toque crujiente de nueces o semillas hotteok.

¿Dónde comprar las Oreo de BTS en México? Estos son los precios y lugares para conseguirlas

Las Oreo de BTS tendrán su debut en México este viernes 14 de agosto, ¡así es, hoy comienza la venta! Y podrás encontrarlas en sucursales como OXXO, Walmart, Soriana, HEB, Sam’s Club y Bodega Aurrerá, no obstante, también puedes encontrar los paquetes a través de pedido en línea de dichos supermercados o centros comerciales.

El precio oficial de las Oreos temáticas ronda los $42 y $44 pesos mexicanos para el paquete regular de 6 galletas en tiendas como Soriana o HEB México, mientras que los productos de importación en línea y de edición especial, alcanza los $300 a $430 pesos.

Ahora que conoces esta información, ARMY, ¿qué estás esperando? ¡Corre por tu paquete temático de BTS antes de que se agote como los boletos para el Arirang World Tour!