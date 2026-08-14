Profeco revela cuál es el mejor café soluble: Estas son las marcas mejor rankeadas; la ganadora cuesta menos de $100 pesos

Para muchas personas, el día simplemente no arranca hasta que no toma su primer taza de café. Pero entre tantas marcas, precios y presentaciones, elegir uno que realmente cumpla con lo que promete puede convertirse en una misión complicada que además representa un gasto.

La Profeco ha llegado al fondo del asunto y ya tiene una respuesta para quienes buscan un café soluble de buena calidad y a un precio bastante accesible. En uno de sus estudios de calidad, el laboratorio analizó diferentes productos para revisar aspectos como:

Etiquetado

Humedad

pH

Cafeína

Azúcares

La posible presencia de almidón

Y aquí viene lo interesante: una de las opciones que salió mejor rankeada cuesta menos de $100 pesos.

Great Value, el café soluble que destacó en las pruebas de Profeco

La marca que sobresalió fue Great Value, producto de marca propia de Walmart que muchos mexicanos consumen y prefieren por su calidad y precio accesible. De acuerdo con los resultados retomados del estudio de Profeco, su presentación de 200 gramos ronda los $85 pesos y cumplió con los parámetros establecidos para un café soluble puro.

Entre los datos evaluados se encontró:

Humedad de 4.2%

pH de 4.9

Contenido de cafeína de 4%

1.7% de azúcares totales

No se detectó presencia de almidón

Esto último resulta especialmente relevante porque el análisis de Profeco contempló pruebas para identificar posibles ingredientes que pudieran alterar la composición del producto. El estudio de café soluble también revisó que la información presentada en las etiquetas correspondiera con lo que realmente contenía cada producto.

¿Qué otras marcas de café soluble aprobaron con Profeco?

Great Value no fue la única alternativa que cumplió con los criterios evaluados. Entre los productos mencionados también aparecen:

Café Garat Gourmet

Nescafé Clásico

Jacobs Gourmet Suave Blend

Los Portales de Córdoba Tradicional

CAFIVER Negro Café

Cada uno tiene características distintas en cuanto a sabor, intensidad y precio, por lo que el resultado no significa necesariamente que todos los consumidores vayan a preferir la misma taza.

¿Vale la pena comprar café soluble económico?

El estudio deja una conclusión bastante práctica para miles de familias mexicanas: pagar más por una marca conocida no garantiza automáticamente que el producto tendrá mejores resultados en todos los parámetros de calidad.

Además, Profeco recomienda comparar los productos considerando su contenido neto y no solamente el precio que aparece en el anaquel. De esta manera es posible saber realmente cuánto se está pagando por cada gramo de café.

Así que, si el café de tu oficina apesta o simplemente prefieres algo práctico como el café soluble en las mañanas y, además, quieres cuidar el bolsillo, Great Value aparece como una alternativa económica que cumplió con los parámetros analizados por Profeco.