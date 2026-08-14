Ya es quincena: ¿hay fallas en las apps de BBVA y Banamex? Reporte al momento

Tras los incidentes de las últimas semanas con algunas bancas móviles, este viernes de quincena los usuarios de BBVA y Banamex han mantenido tensión por descubrir si podrán disponer de su quincena o consultar algún tipo de información bancaria desde su aplicación hoy, 14 de agosto de 2026.

De acuerdo con los reportes recopilados, las afectaciones parecen no ser iguales para todos los clientes ni necesariamente representan una caída total de los servicios. En BBVA, por ejemplo, se han señalado problemas para visualizar correctamente saldos y movimientos, mientras que en Banamex los usuarios han reportado dificultades para iniciar sesión; sin embargo, figuran como casos aislados.

¿Qué pasa con la app de BBVA hoy?

En BBVA, algunos clientes pueden entrar a la aplicación, pero encuentran que la información de sus cuentas no se actualiza inmediatamente. Esto puede provocar que un depósito de quincena no aparezca aunque ya haya sido procesado.

Los reportes disponibles también contemplan dificultades para consultar movimientos o realizar algunas operaciones. Sin embargo, esto no significa que todos los usuarios del banco estén enfrentando el mismo problema.

La información disponible en servicios de monitoreo de incidencias también muestra que los reportes de BBVA pueden variar según la zona y el momentoa.

¿Banamex también tiene problemas?

En Banamex, algunos usuarios comenzaron a señalar problemas desde el jueves 13 de agosto, principalmente relacionados con el acceso a la aplicación.

Cuando existe una intermitencia, las funciones que pueden verse afectadas incluyen el inicio de sesión, consulta de saldo y movimientos, así como determinadas operaciones digitales. La propia institución recomienda, cuando su app presenta problemas, intentar nuevamente más tarde y utilizar alternativas como BancaNet, cajeros automáticos o sucursales.

¿Qué hago si no aparece mi depósito de quincena?

Antes de entrar en pánico financiero, hay una regla de oro: que el saldo no se actualice en la app no significa necesariamente que tu quincena no haya sido depositada.

Si tienes este problema, puedes:

Cerrar por completo la aplicación y volver a abrirla Comprobar tu conexión a internet Esperar unos minutos y consultar nuevamente Revisar si el movimiento aparece posteriormente Intentar ingresar desde la banca en línea, si está disponible Evitar repetir transferencias u operaciones hasta confirmar qué ocurrió

Esto último es importante: si una operación parece no haberse realizado, repetirla varias veces podría terminar generando más confusión.