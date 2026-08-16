La Casa de los Famosos México 4 La Casa de los Famosos México 4: ¿quién se perfila para ser el tercer eliminado de la gala de este domingo? (X: @LaCasaFamososMx)

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 4 llegó a su nivel más alto este domingo 16 de agosto.

Después de días cargados de roces y un acalorado posicionamiento, la audiencia del programa de Televisa define en las urnas digitales el destino del tercer expulsado de esta edición.

Memo Schutz lidera y Luis Chaparro se tambalean en la cuerda floja

El panorama de la nominación dio un giro tras la prueba de “Tirachela”.

Moisés Peñaloza se coronó como el ganador del desafío de salvación y decidió utilizar el beneficio a su favor, saliendo de la lista de riesgo y asegurando su continuidad en el programa.

Con esta jugada, los nominados a la eliminación quedaron definidos con seis nombres: Memo Schutz, Masad Altamimi, Flor Vigna, Yanet García, Arantza Ruiz y Luis Chaparro.

Aunque el veredicto definitivo se anunciará durante la emisión nocturna en vivo, las mediciones no oficiales que circulan en las redes sociales, con una participación acumulada que supera los 260 mil votos, muestran una clara brecha en el apoyo de los televidentes.

En el bloque superior de estas proyecciones, Memo Schutz encabeza las votaciones de salvación con un 28% de los votos de los usuarios, seguido a muy corta distancia por Masad Altamimi con el 27%.

Un poco más abajo se encuentra la artista argentina Flor Vigna, quien acumula el 15% de la preferencia, mientras que Yanet García sostiene un 10% de los votos.

El lado más preocupante de esta semana se concentra en los últimos dos peldaños de la tabla.

Arantza Ruiz figura en la quinta posición con el 9% de las votaciones, dejando en el fondo a Luis Chaparro, quien registra apenas un 8%.

De mantenerse este porcentaje al cierre de las votaciones, Chaparro se convertiría en el tercer eliminado de la casa.