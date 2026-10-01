¡Arranca la Spooky Season! Conoce 31 películas de terror en streaming para cumplir el Reto Halloween 2026

Reto Halloween 2026 Guía completa de películas de terror disponibles en streaming.

Octubre no arriba este jueves únicamente prometiendo las fases lunares más importantes del ciclo y otros eventos astronómicos relevantes, sino que también llega como un viejo amigo al abrazo de los fanáticos y fanáticas del terror que se envuelven del espíritu de Halloween tan pronto como el décimo mes arranca la popular Spooky Season.

Uno de los eventos de este temporada que ha tomado mayor relevancia en los últimos años gracias a la influencia de las redes sociales, es el Reto Halloween, el cual consiste en mirar una película de terror cada día de octubre, sin embargo, pocas personas son tan valientes para lograrlo.

En otros casos, los tropiezos durante 31 días de reto a veces tienen que ver con la disponibilidad de las películas, por lo que en esta nota te ayudaremos a reducir las opciones a una lista totalmente disponible en streaming para que no pierdas ni un sólo día del Reto Halloween 2026.

Reto Halloween 2026: lista de 31 películas de terror en Netflix, HBO o Prime Video

La temporada de terror arrancó este jueves 1° de octubre, por lo que te recomendamos calentar motores con filmes clásicos de suspenso y que te ahorrarán el impacto del gore moderno; aun así, ten cuidado, su atmósfera y tensión los colocó en la cima por una razón.

1. Psicosis (1960, HBO).

(1960, HBO). 2. ¡Huye! (2017, Prime Video).

(2017, Prime Video). 3. El Resplandor (1980, HBO).

(1980, HBO). 4. El Exorcista (1973, HBO).

(1973, HBO). 5. Scream (1996, Paramount).

(1996, Paramount). 6. El Aro (2002, Paramount).

¿Aún no es suficiente para ti...? Perfecto, subamos el nivel al horror visual y atmósfera asfixiante de películas que supieron dejar su marca en este atrapante género.

7. Alien (1979, Disney).

(1979, Disney). 8. Carrie (1976, Prime Video $50).

(1976, Prime Video $50). 9. Pesadilla en Elm Street (1984, HBO).

(1984, HBO). 10. El Proyecto de la Bruja de Blair (1999, Netflix).

(1999, Netflix). 11. Nosotros (2019, HBO).

(2019, HBO). 12. Aterrados (2018, Prime Video).

(2018, Prime Video). 13. 13 Fantasmas (2001, Prime Video $50).

¡No abandones el reto! Apenas comienza a ponerse interesante al sumergirnos en el terror moderno e inquietante, donde la incomodidad psicológica empieza a mezclarse seriamente con imágenes desagradables.

14. La morgue (2016, Prime Video).

(2016, Prime Video). 15. La calle del terror 1994 (2021, Netflix).

(2021, Netflix). 16. La calle del terror 1978 (2021, Netflix).

(2021, Netflix). 17. La calle del terror 1666 (2021, Netflix).

(2021, Netflix). 18. Huesera (2023, HBO y Prime Video).

(2023, HBO y Prime Video). 19. Historias de miedo para contar en la oscuridad (2019, Prime Video).

(2019, Prime Video). 20. Midsommar (2019, Prime Video).

(2019, Prime Video). 21. Dos Hermanas (2006, Prime Video).

Finalmente entraremos al terreno “intenso” del gore, donde se explora una mayor violencia gráfica y mutilaciones que deberás mirar bajo tu propio riesgo.

22. Te van a matar (2026, HBO).

(2026, HBO). 23. Gonjiam: hospital maldito (2018, Prime Video).

(2018, Prime Video). 24. Tren a Busan (2016, Prime Video).

(2016, Prime Video). 25. Barbarian (2022, HBO).

(2022, HBO). 26. Hereditary (2018, Prime Video).

(2018, Prime Video). 27. Belzebuth (2017, HBO).

(2017, HBO). 28. Cosecha Oscura (2023, Prime Video).

(2023, Prime Video). 29. The Thing (1982, Prime Video $39).

(1982, Prime Video $39). 30. Terrifier (2018, Prime Video).

(2018, Prime Video). 31. The Poughkeepsie Tapes (2017, TUBI).

¡Y listo! Ya no tendrás más excusas para no completar el Reto Halloween 2026 con una lista equilibrada a tu disposición. No obstante, siempre podrás explorar el catálogo de la piratería-, es decir, de tus plataformas de streaming confiables para hallar más películas de tu gusto.