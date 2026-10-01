Exatlón México, La Villa 360 ¿Quién gana hoy 1 de octubre? (Exatlón México)

Durante la semana 6 de Exatlón México 2026, los hombres demostrarán sus habilidades en la Zona de Peligro debido a que se encuentran en riesgo de ser eliminados el próximo domingo.

Aquí te contamos quién gana la Batalla por La Villa 360 hoy, jueves 1 de octubre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy, jueves 1 de octubre, en Exatlón México?

Después de que los Rojos perdieran la batalla por La Supervivencia y los Azules continuaran con su racha de victorias de esta semana, el equipo escarlata buscará la revancha; sin embargo, los rumores apuntan a que los integrantes zafiros serán los vencedores y se quedarán con La Villa 360.

Además, debido a la mala racha que han tenido los Rojos durante esta semana, se han observado conflictos entre los miembros del mismo equipo, por lo que eso podría interferir en las batallas que quedan previo al Duelo de Eliminación del domingo.

Mientras que los Azules han recuperado a uno de los miembros de su equipo, ya que “La Bestia” ha regresado a la Villa 360 después del accidente por el que tuvo que ser llevado al hospital, no obstante, no podrá competir hasta que sane su herida.

Programa : Exatlón México 2026

: Exatlón México 2026 Prueba en juego : La Villa 360

: La Villa 360 Fecha : Jueves 1 de octubre

: Jueves 1 de octubre Equipo que ganará : Los Azules

: Los Azules Transmisión: Azteca Uno

Es necesario mencionar que esta información responde a rumores en redes sociales; por ello, se recomienda seguir la transmisión en vivo para conocer el resultado final de la batalla por La Villa 360.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 1 de octubre?

La batalla por La Villa 360 de este jueves 1 de octubre se transmitirá en vivo en televisión abierta; por lo que podrás sintonizarlo por el canal Azteca Uno. Además, se transmitirá por la página web de TV Azteca en su horario habitual a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Recuerda que también puedes seguir la transmisión de Exatlón México, completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.