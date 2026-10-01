Monte de Piedad termina huelga: Esto es todo lo que debes hacer para recuperar tus prendas empeñadas

Después de casi un año con las sucursales cerradas, el Nacional Monte de Piedad finalmente puso punto final a la huelga que mantenía suspendidas sus operaciones. Pero si tienes una joya, reloj, aparato u otra pertenencia empeñada, todavía hay un paso importante que tienes que realizar: preparar tus documentos y revisar el estado de tu contrato antes de acudir.

El conflicto laboral terminó el 30 de septiembre de 2026, luego del acuerdo alcanzado entre la institución y su sindicato con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La atención al público, sin embargo, regresará hasta el miércoles 7 de octubre.

¿Cuándo podrás recuperar tu prenda de Monte de Piedad?

La reapertura está programada para el 7 de octubre, cuando los clientes podrán volver a realizar operaciones en las sucursales.

Esto incluye la posibilidad de recuperar prendas, pagar adeudos, realizar refrendos y dar seguimiento a contratos que quedaron pendientes durante la huelga.

Si ya liquidaste tu empeño durante el periodo de suspensión, conserva muy bien tu contrato o billete de empeño y el comprobante de pago. Estos documentos serán importantes para acreditar la operación al momento de solicitar la entrega de tu artículo.

¿Y si todavía debes dinero?

Aquí conviene no confiarse. El fin de la huelga no significa que todos los empeños quedaron cancelados. Cada contrato mantiene su propia situación, por lo que es necesario revisar saldo, intereses, fechas de pago y, en su caso, las condiciones para refrendar.

Monte de Piedad informó además que determinados contratos afectados por la suspensión tuvieron modificaciones en sus fechas de comercialización, por lo que revisar la situación particular de cada empeño será clave para evitar sorpresas.

Monte de Piedad dará 45 días sin nuevos intereses

Una de las novedades que pueden interesar más a los clientes es el periodo de 45 días sin cobro de intereses para regularizar los empeños.

De acuerdo con la información difundida por la institución, este beneficio estará vigente del 7 de octubre al 20 de noviembre de 2026. También se contemplan descuentos en los intereses generados, determinados de acuerdo con el historial de cada cliente.

La medida busca facilitar que las personas puedan ponerse al corriente, recuperar sus pertenencias o realizar un refrendo después de los meses en que las operaciones presenciales estuvieron suspendidas.

¿Qué debes hacer antes de ir a la sucursal?

Si tienes un empeño en Monte de Piedad, lo más práctico es llegar preparado:

Revisa tu contrato o billete de empeño. Confirma si el préstamo ya fue liquidado o todavía tiene saldo. Conserva tus comprobantes de pago y refrendo. Verifica la fecha que corresponde a tu contrato. Consulta las condiciones de atención antes de acudir. Si ya pagaste el empeño, lleva tu identificación y los documentos relacionados con la operación.

La institución ya habilitó un sistema para agendar cita y señaló que será necesario acudir con identificación oficial y el folio correspondiente.

Así que, si tienes una joya o cualquier otra pertenencia guardada en el Monte de Piedad, la espera prácticamente terminó. Ahora el objetivo es llegar con los papeles en orden y aprovechar las condiciones anunciadas para recuperar o regularizar tu empeño.