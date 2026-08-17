Puentes y días feriados que quedan en México 2026

Días feriados y megapuentes Próximos días feriados y megapuentes en México 2026 (Pexels)

Con el avance del segundo semestre del año, miles de trabajadores y estudiantes en México ya consultan el calendario oficial en busca de las fechas festivas que permitirán hacer una pausa en la rutina laboral y escolar.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la recta final del 2026 contempla tres jornadas de descanso.

Septiembre feriado oficial sin fin de semana largo

El próximo día de descanso obligatorio del año será el miércoles 16 de septiembre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de México.

Al caer a mitad de semana, la festividad patria no se recorre ni generará un fin de semana largo; sin embargo, tanto el sector laboral como el sistema educativo básico suspenderán actividades durante esa jornada.

¿Cuándo llega el próximo megapuente del 2026?

El primer periodo de descanso extendido del semestre llegará con las festividades del Día de Muertos.

Los trabajadores y alumnos contarán con un puente de tres días continuos que abarca desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre de 2026, reanudando labores de manera habitual el martes 3 de noviembre.

Poco después, el calendario ofrecerá un segundo receso oficial con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Al recorrerse la fecha conmemorativa, el descanso se aplicará el lunes 16 de noviembre, conformando otro fin de semana largo para el sector laboral y académico.

Días de descanso oficial para lo que resta del año