¿Qué son las bebidas Spritz y cuánto crecieron en México?

Bebidas Spritz Las búsquedas globales relacionadas con St-Germain Spritz crecieron 20%. (Pixabay)

El creciente interés en México por nuevas expresiones del Spritz está transformando uno de los rituales de coctelería más reconocibles de los últimos años, es por eso que esta bebida cada vez se coloca entre el gusto de los consumidores.

¿Qué son las bebidas Spritz?

De esta forma, el spritz lleva años siendo uno de los grandes protagonistas del verano, pero su universo está evolucionando, ya que más y más consumidores lo aprueban como una bebida mucho más que refrescante.

Una bebida spritz es una familia de cócteles italianos refrescantes y burbujeantes, los cuales son elaborados tradicionalmente con una base de vino espumoso, un licor aperitivo y agua con gas.

El nombre proviene del alemán ‘spritzen’, el cual significa rociar o salpicar. Los Spritz han pasado de ser una bebida asociada principalmente al aperitivo europeo a ocupar un lugar cada vez más visible en terrazas, restaurantes, bares y reuniones alrededor del mundo.

Asimismo, St-Germain continúa fortaleciendo su presencia en los lugares donde se descubren y adoptan nuevas tendencias de coctelería.

De acuerdo con ISCAM a junio de 2026, la marca se mantiene dentro del Top 5 en centros de consumo en México y avanzó una posición durante el último año.

Más fresco, floral y asociado a una manera relajada de socializar, el Spritz con flor de saúco comienza a reclamar su propio espacio en las copas mexicanas. Y St-Germain está en el centro de ese cambio.

México poco a poco adopta las bebidas Spritz

Las versiones más frescas y florales ganan espacio en las copas y, en medio de esta transformación, St-Germain y su distintivo licor francés de flor de saúco están conquistando nuevas ocasiones de consumo alrededor del mundo.

El fenómeno es particularmente visible en Estados Unidos, donde la demanda de St-Germain creció 40% durante los últimos tres meses, impulsada por el auge de nuevas expresiones del Spritz, como el Hugo Spritz, de acuerdo con datos de NielsenIQ.

México también comienza a reflejar este momento. St-Germain alcanzó la posición 2 de su categoría en FYTD’27, con un crecimiento de 22.2% en valor y 22.3% en volumen frente al año anterior, de acuerdo con Nielsen a junio de 2026.

Más allá de los números, su crecimiento acompaña una evolución en los gustos y las ocasiones alrededor de la coctelería: bebidas refrescantes y pensadas para acompañar encuentros casuales, aperitivos y momentos sociales.

¿Cómo se prepara una bebida Spritz?

El interés por este universo no termina en las barras. Durante 2025, las búsquedas globales relacionadas con St-Germain Spritz crecieron 20%, alcanzando su punto más alto durante primavera y verano, meses que se han convertido en la llamada “temporada del Spritz”.

Dentro de esta evolución, las expresiones elaboradas con flor de saúco han ganado especial relevancia. El St.-Germain Spritz propone un perfil fresco y floral y, al mismo tiempo, mantiene una preparación sencilla que permite llevar el ritual del Spritz más allá de bares y restaurantes.

Para prepararlo, se llena una copa de vino con hielo y se añaden 60 ml de Martini Prosecco, 60 ml de agua mineral y 45 ml de licor de saúco St-Germain.

Para terminar, se decora con una rodaja de limón amarillo. Esta transformación forma parte de un movimiento más amplio.