Falla de red Telcel Falla red Telcel hoy, 17 de agosto: principales errores que reportaron usuarios (Pexels)

La red de Telcel comenzó la semana con severas complicaciones operativas que dejaron incomunicados a miles de clientes en distintos estados del país.

De acuerdo con los registros de la plataforma de monitoreo Downdetector, las primeras incidencias se notificaron este lunes 17 de agosto, los reportes más críticos comenzaron desde las 11:38 y a las 13:08 horas, cuando los usuarios experimentaron problemas para mantener su conectividad habitual en el servicio de telefonía móvil.

¿Cuáles son las principales fallas reportadas?

Los inconvenientes notificados por los usuarios se concentran principalmente en la pérdida total de la señal móvil (46% de las quejas), lo que imposibilitó realizar o recibir llamadas de voz.

A esto se sumó la interrupción en el servicio de datos móviles (30% de los reportes), impidiendo el uso de mensajería instantánea o navegación en aplicaciones.

Asimismo, los problemas con la facturación y el procesamiento de recargas representaron el 13% de las incidencias.

Decenas de clientes señalaron que al intentar abonar saldo desde aplicaciones bancarias, Mercado Pago, tiendas de conveniencia o el sitio oficial, el cobro fue descontado de sus cuentas sin reflejarse en sus líneas telefónicas.

Ciudades y estados con mayores afectaciones

Las fallas se concentraron en las principales zonas del país, entre las que destacan:

Ciudad de México

Chihuahua

Monterrey

Guadalajara

San Luis Potosí

Querétaro

Veracruz

Telcel no ha emitido un comunicado oficial sobre la falla

Hasta el momento, Telcel no ha difundido un informe que explique las causas detrás de esta falla operativa masiva en el sistema, ni ha precisado un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

La compañía se ha limitado a canalizar las solicitudes y reclamos de los usuarios afectados de manera individual a través de mensajes directos en su cuenta de atención al cliente en X.