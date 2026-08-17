Bath & Body Works: Estos son los descuentos para encontrar tu nueva esencia

Bath & Body Works Esta promo es para quienes buscan renovar su colección de fragancias o descubrir un nuevo favorito. (Bath & Body Works)

Encontrar una fragancia que se convierta en parte de la personalidad también puede ser una forma de descubrir nuevas versiones de uno mismo, es por eso que Bath & Body Works tiene una promoción imperdible para toda la familia.

¿Cuál es la promoción de Bath & Body Works para encontrar tu esencia?

Desde aromas frescos y luminosos hasta notas cálidas, dulces o sofisticadas, cada esencia tiene una manera distinta de acompañar nuestros momentos favoritos.

Con esto en mente, Bath & Body Works México presenta una promoción especial para quienes buscan renovar su colección de fragancias, descubrir un nuevo favorito o compartir su aroma preferido con alguien especial.

Del 15 al 17 de agosto, los clientes podrán comprar un producto a precio regular y llevarse el segundo por solo $10 MXN, una oportunidad ideal para experimentar con diferentes aromas y encontrar esa esencia que mejor refleja cada personalidad.

Bath & Body Bath & Body Works tiene diversos productos en oferta hasta hoy.

¿Dónde puedes comprar productos de Bath & Body Works?

La promoción estará disponible en tiendas físicas, online y App de Bath & Body Works México.

Ya sea para consentirse, probar algo nuevo o encontrar el aroma perfecto para alguien más, esta promoción invita a explorar el universo de fragancias de Bath & Body Works y, por supuesto, a “Encontrar tu Esencia”.

Dos aromas, nuevas posibilidades y una oportunidad para descubrir cuál es el que habla de ti. Vigencia: del 15 al 17 de agosto de 2026.