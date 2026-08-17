Sismo hoy 17 de agosto en México: ¿dónde fue el temblor y de qué magnitud?

Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 13 de agosto? (Imagen hecha con IA)

Durante la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026 la actividad sísmica en el territorio mexicano volvió a generar el monitoreo del Servicio Sismológico Nacional, durante la madrugada y mañana de este lunes se detectaron diferentes sismos de magnitudes bajas a moderadas en territorio mexicano.

¿Dónde fue el temblor de hoy 17 de agosto en México?

Uno de los sismos destacados durante este lunes tuvo su epicentro a 36 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas.

El SSN reportó una magnitud de 4.0 y una profundidad de 138 kilómetros. De acuerdo con el intituto, por sus características, se trató de un movimiento considerablemente profundo

Durante la madrugada también se registraron otros sismos con magnitudes de entre 2.2 y 4.3, principalmente en zonas del Pacífico mexicano. También hubo registros en estados como Baja California, Chihuahua y Veracruz.

¿El temblor de hoy activó la Alerta Sísmica?

No todos los sismos provocan la activación de la Alerta Sísmica. En el caso de los temblores registrados durante la mañana de este lunes no activó la alaerta sísima en territorio mexicano.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se encuentra en una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

De acuerdo con el SSN, en el país ocurren en promedio alrededor de 60 sismos diarios con magnitud superior a 2.0, por lo que la presencia cotidiana de movimientos telúricos forma parte de la dinámica geológica nacional.

Chiapas destaca entre las entidades con mayor actividad debido a la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe frente a sus costas.

¿Qué hacer durante un sismo?

Aunque un movimiento sea pequeño, mantener hábitos de prevención es importante. Durante un sismo se recomienda:

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilizar elevadores.

Ubicarse en una zona segura previamente identificada.

Seguir las instrucciones de Protección Civil.

Después del movimiento, revisar visualmente posibles daños.

No regresar a un inmueble que presente daños estructurales hasta que sea evaluado.

Mantener preparada una mochila de emergencia.

También es importante recordar que no se puede saber con certeza cuándo ocurrirá un gran terremoto. La mejor herramienta disponible es la preparación.