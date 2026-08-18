¡Todo a precio de remate! Video muestra la liquidación en sucursales de Anforama por cierre definitivo (Redes sociales)

Miles de mexicanos se sorprendieron al conocer que una de las tiendas más emblemáticas del país anunció el cierre definitivo de sus sucursales. La noticia llamó la atención de todos los compradores, quienes encontraron en los establecimientos un anuncio que confirmaba el fin de sus sucursales.

A través de una lona amarilla con letras en mayúsculas y un destacado mensaje en color rojo que dice “YA NOS VAMOS”, que se observa en los videos, Anforama invita a sus clientes a aprovechar los descuentos disponibles ante el cierre de sus puertas este mes.

¿Cuáles son las tiendas de Anforama que anunciaron su cierre?

Los letreros que anuncian su partida con descuentos, promociones, ofertas y remates se pueden ver en sus tiendas ubicadas en:

Texcoco

Chalco

Zumpango

Ciudad de México

Guanajuato

Toluca

Las sucursales cuentan con ofertas de hasta un 40% de descuento que se aplica en la totalidad de sus inventarios, así como en parte del mobiliario, vitrinas y anaqueles.

🏪🍳 Anforama, la cadena de tiendas especializada en artículos de cocina, repostería y utensilios para el hogar, anunció el cierre de sus sucursales en la CDMX, poniendo fin a una historia que acompañó a generaciones de clientes en México.



📦 En las tiendas ya pueden verse… pic.twitter.com/BNDqBqnLg0 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 18, 2026

Usuarios reportan cambios en las redes sociales de Anforama

Usuarios en redes sociales reportaron que las cuentas de Anforama en Instagram y Facebook ya no se encuentran disponibles, situación que ha generado especulaciones sobre el futuro de la cadena.

De acuerdo con reportes en medios de comunicación, algunos trabajadores de Anforama señalaron que hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de los directivos que les informe cuales son las causas de estas acciones o el futuro de los trabajadores y las tiendas.

Pese a los señalamientos, se puede observar en imágenes de plataformas digitales que los locales operan de forma constante y atienden al público mientras continúan reduciendo su inventario.

¿Cuál es la historia de Anforama?

Esta empresa fue fundada hace más de 70 años y ha atendido a miles de familias mexicanas que han visitado sus tiendas para comprar algún artículo de cocina, negocios o para el hogar.

Con los años, la tienda posicionó más de 30 sucursales entre la Zona Metropolitana del Valle de México y el Bajío.