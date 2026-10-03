¿Qué hacer en la Condesa? 5 lugares top para comer, pasear y tomar café

La Condesa, una de las colonias más emblemáticas de la CDMX, se ha convertido en un escenario perfecto para pasear y pasar un buen fin de semana. Aquí te presentamos el top 5 de lugares en los que podrías divertirte y disfrutar de la variedad que ofrece esta colonia.

Centro Cultural Bella Época

El Centro Cultural Bella Época es el lugar perfecto si quieres pasar una tarde o mañana tranquila llena de cultura, ya que en el mismo sitio une cafetería, librería y cine. Este centro se ha consolidado como un referente cultural y arquitectónico en toda la ciudad. Podrías pasar todo el día aquí y no aburrirte.

Aquí encontrarás diversas opciones para pasar el rato, ya sea que solo quieras tomar un café, explorar su librería o disfrutar de su variedad en talleres y disfrutar de su sala de proyecciones, así como de las explosiones de arte y fotografía.

Ubicación: Tamaulipas 202, esquina Benjamín Hill, Condesa.

Tamaulipas 202, esquina Benjamín Hill, Condesa. Horario: Lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas y los domingos de 9:00 a 20:00 horas.

Casa Snoopy

Para los amantes del universo Peanuts, en La Condesa abrió sus puertas la Casa Snoopy, en la cual se podrá disfrutar de deliciosos cafés, platillos y postres. Perfecto para venir en familia o con amigos; además, la cafetería es pet-friendly. También podrás adquirir la mercancía oficial de Peanuts.

Ubicación: Av. Nuevo León 247, código 2, Escandón 1 Secc., Miguel Hidalgo.

Av. Nuevo León 247, código 2, Escandón 1 Secc., Miguel Hidalgo. Horario: Lunes a domingo de 9:30 hasta las 20:00 horas.

La Cocina del Bizco

Los amantes de la gastronomía española podrán disfrutar de La Cocina del Bizco. La taberna española se ha ganado el corazón de aquellos que la visitan a través de las recetas tradicionales madrileñas y por recrear el ambiente de una taberna, por lo que no tendrías que viajar a otro continente para vivir esta experiencia.

Ubicación: Calle Ometusco 1, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Calle Ometusco 1, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Horario: Martes y miércoles de 13:00 a las 22:00 horas; jueves a sábado de las 13:00 horas hasta las 23:00 horas y los domingos de 13:00 a las 19:00 horas.

Foro Shakespeare

También aquellos que busquen un lugar de entretenimiento y no solo para comer, el Foro Shakespeare es una perfecta opción, ya que se trata de un centro cultural autogestivo que ofrece espectáculos de stand up y obras de teatro; además, en lo que esperas a que empiece tu función o después de esta, podrás disfrutar de una variedad de platillos y bebidas. Se recomienda checar la cartelera de cada semana.

Ubicación: Zamora 7, Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México.

Zamora 7, Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México. Horario: El centro ofrece funciones a lo largo del día; se recomienda checar la cartelera.

Salón Malafama

Por último, para los amantes de la vida nocturna y el billar, el Salón Malafama se podría convertir en tu lugar preferido para divertirte los fines de semana. Aquí podrás pasar un divertido momento con tus amigos, donde probarás deliciosos tragos.