¿Y el futbol? Esta es la razón por la que la Liga MX no llevará a cabo la Jornada 11 HOY 3 de octubre

Si este fin de semana buscaste en qué canal pasaban el partido de tu equipo de Liga MX y solo le andas dando vuelta a los canales, no es tu internet ni te perdiste un cambio de horario. El Apertura 2026 hizo una pausa por la Fecha FIFA de octubre, así que habrá que esperar unos días para volver a tener futbol mexicano.

La buena noticia es que el descanso no será eterno. La Jornada 11 de la Liga MX arrancará el viernes 9 de octubre y tendrá nueve encuentros repartidos hasta el domingo 11. Y sí, el regreso viene con bastante carnita futbolera: habrá Clásico Tapatío, América contra Monterrey y un Pumas vs Cruz Azul que pinta para cerrar el fin de semana con emoción.

¿Cuándo regresa la Liga MX después de la Fecha FIFA?

El viernes 9 de octubre, comenzará formalmente la Jornada 11 del Apertura 2026. La pausa llegó después de la décima fecha y coincide con la actividad internacional de la Selección Mexicana, por lo que los clubes tendrán algunos días adicionales para preparar sus siguientes compromisos.

El calendario dejó varios encuentros que pueden llamar especialmente la atención por su rivalidad y por lo que está en juego en la segunda mitad del torneo.

Partidos Liga MX Jornada 11: horarios y canales

Viernes 9 de octubre

Puebla vs León | 19:00 horas | TV Azteca, ESPN y Disney+

Tigres vs Toluca | 21:00 horas | Fox, Fox ONE y TV Azteca

Sábado 10 de octubre

FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas | Fox ONE

Querétaro vs Atlante | 17:07 horas | Fox ONE

Atlas vs Chivas | 19:00 horas | TUDN y ViX Premium

América vs Monterrey | 21:00 horas | TUDN y ViX Premium

Domingo 11 de octubre

Atlético de San Luis vs Santos | 17:00 horas | ESPN y Disney+

Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas | FOX One

Pumas vs Cruz Azul | 19:00 horas | TUDN y Vix Premium

Así que no, este fin de semana no habrá partidos de Liga MX, pero tampoco habrá que esperar demasiado. El torneo regresará el 9 de octubre y la Jornada 11 llegará con nueve oportunidades para que la tabla sorprenda.