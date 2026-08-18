Yahir amaga con dejar La Casa de los Famosos México "no pienso cederle mi paz y mi calma" (Redes sociales)

Tras la eliminación de Arantza Ruiz el domingo pasado, los integrantes de La Casa de los Famosos México han alcanzado un punto crítico, a tan solo tres semanas del inicio de la temporada.

En esta nueva temporada las alianzas se han afianzado y se ha hecho evidente que algunos participantes no están dispuestos a ceder terreno en su camino hacia la final.

Yahir, el exintegrante de la primera generación de la Academia, sorprendió a la audiencia con sus declaraciones, quien dejó entrever que existe una posibilidad de abandonar la competencia.

Yahir habla con Mariana Ochoa sobre abandonar la casa

Estas declaraciones surgen después de los desacuerdos entre los habitantes de la casa, luego de que perdieran la mitad del presupuesto para la comida durante dos semanas consecutivas; además de haber tenido algunos roces culinarios y desacuerdos entre habitantes.

Después de sostener una plática con su compañera Mariana Ochoa, el cantante Yahir le compartió que la dinámica en la que se encuentran dentro de la casa más famosa de México es un desgaste emocional que no está dispuesto a sobrellevar.

Los integrantes están dispuestos a todo con tal de llevarse el gran premio de La Casa de los Famosos México

Aseguró que durante las nominaciones, algunos de sus compañeros buscan cualquier motivo para colocar a otros habitantes en riesgo de eliminación.

También, manifestó que se encuentra en un conflicto interno al intentar mantener la armonía mientras participa en las estrategias y dinámicas que se realizan dentro de la casa.

Durante la conversación, Yahir señaló que, desde su perspectiva, algunos de sus compañeros no tienen la más mínima intención de priorizar su bienestar emocional con tal de llegar a la final y conseguir la victoria.

Aunque tiene un punto de vista muy firme, recordemos que el cantante ya cuenta con varios millones de pesos en su cuenta, gracias a las distintas dinámicas que ha ganado.