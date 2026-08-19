Campeonato Millonario 2026 en Tlajomulco: cuándo es, dónde será y qué actividades tendrá

Campeonato Millonario 2026 Especial

La charrería mexicana volverá a reunir a algunas de sus principales figuras en una edición que busca combinar tradición, competencia deportiva y entretenimiento familiar. Del 20 al 30 de agosto de 2026, el Lienzo Charro Rancho Santa María, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, será sede del XXIX Campeonato Millonario Don Félix Bañuelos Jiménez, uno de los encuentros más reconocidos dentro del calendario charro.

La organización espera recibir alrededor de 25 mil personas durante los días del campeonato, en una celebración que no se limita a las competencias entre equipos de charros y escaramuzas. El programa también contempla caladeros, actividades para distintos públicos, una zona comercial, gastronomía, música y espacios pensados para las familias.

Pero detrás de esta edición existe también una historia de casi tres décadas que explica por qué el Campeonato Millonario se ha convertido en un referente dentro de la charrería nacional.

¿Quiénes participarán en el Campeonato Millonario 2026?

Uno de los principales atractivos de la edición 2026 será la presencia de competidores de alto nivel.

La organización explicó que, además de contar con inscripciones, existe un criterio de invitación y admisión para garantizar que el nivel deportivo se mantenga.

Entre los participantes contemplados se encuentran los actuales campeones nacionales, incluyendo al Soyate de Pepe Aguilar y RG2, además de las actuales campeonas nacionales de escaramuza.

La intención es que el público que compra un boleto pueda observar a algunos de los mejores exponentes disponibles en la actualidad.

En palabras del entrevistado, competir en el Campeonato Millonario representa incluso una especie de reconocimiento dentro del propio ambiente charro: llegar al torneo implica haber alcanzado un determinado nivel deportivo.

Las mujeres tendrán un papel importante en Campeonato Millonario 2026

La participación femenil también ocupa un lugar destacado en la edición 2026.

Las escaramuzas forman parte fundamental del programa y la organización ha buscado incorporar herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de evaluación.

Una de las estrategias implementadas consiste en utilizar diferentes cámaras para apoyar la labor de los jueces y permitir una valoración más imparcial de las rutinas.

La presencia de equipos femeniles provenientes de Estados Unidos también representa un reto particular.

De acuerdo con la organización, algunas escaramuzas estadounidenses deben competir con caballos prestados debido a que no siempre pueden trasladar sus propios animales hasta Jalisco.

Aun así, su participación permite ampliar el alcance internacional del campeonato y generar un espacio de convivencia y competencia entre representantes de México y Estados Unidos.

Estas serán las actividades del Campeonato Millonario

Aunque las competencias deportivas son el eje del evento, la edición 2026 contempla una programación mucho más amplia. Para el Campeonato Millonario se tiene contemplado:

27 equipos de charros categoría AAA.

35 equipos de charros categoría AA.

28 equipos de escaramuzas.

220 participantes en el Caladero Futurity.

130 participantes en el Caladero Abierto.

30 participantes en el Caladero Femenil Profesional.

35 participantes en el Caladero Femenil Amateur.

25 participantes en el Pialadero de las Estrellas.

110 participantes en el Coleadero Millonario.

30 participantes en el Caladero de Patrones por Invitación.

Estas actividades convierten al campeonato en un programa mucho más amplio que una competencia tradicional entre equipos.

El Caladero Futurity, uno de los sellos del campeonato

Uno de los elementos que más distingue al Campeonato Millonario son sus caladeros.

Particularmente destaca el Caladero Futurity, una competencia que comenzó hace aproximadamente 12 o 13 años y que está enfocada en potrillos de tres años con registro avalado por la organización de Cuarto de Milla de Estados Unidos.

El crecimiento de esta competencia ilustra también la expansión que ha experimentado el campeonato.

Cuando comenzó, participaron solamente 11 potrillos. Para la edición actual, la organización reporta 418 inscripciones, una diferencia considerable que refleja el interés de criadores de diferentes partes de México y Estados Unidos.

El crecimiento también muestra la importancia que ha adquirido el mercado relacionado con la crianza y comercialización del caballo dentro de este sector.

¿Qué más habrá en el Campeonato Millonario?

El Campeonato Millonario también busca convertirse en un punto de encuentro para personas que no necesariamente pertenecen a la comunidad charra.

La organización contempla alrededor de 45 stands comerciales, donde los asistentes podrán encontrar productos relacionados con la cultura vaquera y charra, además de artículos para hombres, mujeres y niños.

La oferta incluye talabartería, ropa vaquera, ropa charra y bisutería, entre otros productos.

En el apartado gastronómico habrá diferentes alternativas, entre ellas tacos, hamburguesas, hot dogs, mariscos y sushi, además de un restaurante campestre.

Para los niños se instalará un área con juegos mecánicos y una granjita interactiva, espacios que, según explicó la organización, serán gratuitos para los menores.

La intención es que una familia pueda pasar varias horas dentro del recinto sin que la experiencia dependa exclusivamente de las competencias.

Música y mariachi para cerrar el campeonato

La música también será parte de la experiencia. Durante el campeonato habrá diferentes bandas distribuidas en el recinto. Sin embargo, existe una particularidad para la jornada final.

El domingo 30 de agosto, durante la final, la organización no permitirá la presencia de bandas en el área correspondiente a la competencia, ya que el comité organizador tiene contemplada la participación del Mariachi Nuevo, con la intención de acompañar y armonizar el cierre del campeonato.

Es una decisión que busca mantener una conexión más directa con la tradición mexicana durante uno de los momentos más importantes del evento.

¿Dónde será el Campeonato Millonario 2026?

El XXIX Campeonato Millonario Don Félix Bañuelos Jiménez se realizará en el Lienzo Charro Rancho Santa María, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Las actividades están programadas del 20 al 30 de agosto de 2026 y la expectativa de la organización es alcanzar aproximadamente 25 mil asistentes durante el periodo del campeonato.

El encuentro reunirá competencias de charros, escaramuzas, caladeros y otras disciplinas, además de actividades comerciales, gastronómicas y familiares.

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde se compran?

Un dato importante para quienes planean asistir es que, de acuerdo con la organización, los boletos se venden directamente en la taquilla del lienzo y por día.

No existe una preventa general para adquirir anticipadamente entradas de jornadas posteriores.

Es decir, si una persona acude un lunes y pretende comprar en ese momento boletos para el jueves o viernes, no podrá hacerlo bajo este esquema.

La organización señala que esta medida forma parte de la tradición del campeonato y busca evitar problemas relacionados con la reventa, además de respetar a las personas que viajan desde otros lugares para acudir a las jornadas correspondientes.

¿Dónde seguir el Campeonato Millonario?

Para quienes quieran conocer la programación, reglamentos, convocatorias, participantes, comerciantes, patrocinadores y otros detalles, la organización cuenta con canales digitales.

El evento será transmitido en vivo a través de su página web, por lo que quienes estén lejos de Jalisco podrán seguir parte de las actividades a distancia: campeonatomillonario.com.mx.

También cuenta con presencia en Facebook e Instagram bajo los nombres proporcionados por la organización durante la conversación.

Campeonato Millonario celebra su edición 29 este año

El Campeonato Millonario llega en 2026 a su 29ª edición, una trayectoria que sus organizadores atribuyen principalmente a tres elementos: constancia, perseverancia y honestidad deportiva.

De acuerdo con uno de sus integrantes, la organización actualmente está encabezada por su padre, con la participación de otros miembros de la familia y un equipo de más de 100 personas. Además, la propia familia participa en las competencias.

Uno de los principios que, aseguran, ha permitido mantener la credibilidad del campeonato es la imparcialidad.

La organización sostiene que los participantes deben competir bajo las condiciones establecidas previamente en el reglamento y la convocatoria, sin favorecer a determinados equipos.

Este aspecto es especialmente relevante en un evento que, con el paso de los años, ha adquirido una dimensión mayor dentro del deporte charro.

El gran reto de eventos tradicionales como el Campeonato Millonario consiste en mantener su identidad sin dejar de atraer nuevos públicos.

La edición 2026 parece apostar precisamente por esa combinación: preservar los elementos esenciales de la charrería mientras se incorporan tecnología, instalaciones, competencias de alto nivel y una oferta de entretenimiento más amplia.

Y quizá ahí está uno de los principales motivos por los que el Campeonato Millonario ha logrado mantenerse vigente durante casi tres décadas: no se limita a conservar una tradición, sino que intenta mantenerla en movimiento.