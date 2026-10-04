Armando Antonio Toledo Rosas "El Bogueto" El Bogueto abandona concierto en Veracruz tras altercado con un fan: ¿qué pasó en Coscomatepec? (Cuartoscuro)

El cantante mexicano El Bogueto se vio envuelto en una polémica la noche del sábado 3 de octubre de 2026 durante su presentación en la Feria de Coscomatepec, Veracruz.

El intérprete de reguetón abandonó el escenario de la Plaza del Chayote sin concluir su espectáculo tras sostener un altercado directo con un fan entre el público.

¿Qué pasó durante el concierto de El Bogueto en Veracruz?

El altercado inició cuando un asistente entre el público le arrojó agua al cantante en pleno escenario. Ante la agresión, el intérprete de 28 años solicitó una botella de agua a su equipo de producción para responder lanzándolo directamente contra el espectador. Sin embargo, el fan volvió a contestarle aventándole agua de nueva cuenta, lo que terminó por enfurecer al reguetonero, quien decidió interrumpir su presentación y retirarse por completo del evento.

La reacción en redes sociales

El momento fue captado en video y no tardó en volverse viral en redes sociales. El repentino abandono del escenario provocó el descontento de la audiencia, especialmente entre quienes adquirieron boletos VIP para presenciar el espectáculo completo.

El Bogueto suspendió una presentación en Veracruz tras incidente con una fan El cantante le aventó una botella de agua y el fan se la regresó. El Bogueto se enojó y se fue del lugar Los asistentes habrían pagado $300 por ver al cantante https://t.co/HCAYv8r3Gk — Cultura Pop (@_RCulturaPop) October 4, 2026

Diversos usuarios criticaron la actitud del reguetonero al señalar su falta de profesionalismo frente a la audiencia.

Hasta el momento, el artista no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

¿Quién es El Bogueto?

Armando Antonio Toledo Rosas, conocido artísticamente como El Bogueto, es un cantante de 28 años originario del Estado de México y una de las figuras más representativas del movimiento del reguetón mexa.

Su propuesta musical se distingue por fusionar ritmos urbanos con la cultura popular urbana.

A lo largo de su carrera, el intérprete ha transitado de escenarios locales a festivales de gran convocatoria nacional. Durante este 2026, mantiene una agenda activa de presentaciones dentro de la escena musical del país.