Mariana Ochoa Mariana Ochoa revive su polémico distanciamiento con Ari Borovoy y OV7 (Cuartoscuro)

Ante la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, Mariana Ochoa, exintegrante de la agrupación OV7 y una de las principales finalistas del programa, decidió abordar uno de los episodios más polémicos de su carrera artística: el distanciamiento y conflicto legal con Ari Borovoy y el resto de sus excompañeros.

La cantante reconoció que se trata de un tema que aún le provoca un recuerdo amargo, revelando detalles sobre el origen de las fricciones durante la organización del tour por el 30 aniversario del grupo.

¿Cómo inició el desacuerdo entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy por la gira de OV7?

En palabras de Ochoa, las tensiones comenzaron cuando seis de los integrantes iniciaron las negociaciones de la gira con la empresa OCESA, dejando fuera a la compañía productora de Ari Borovoy. Ochoa aclaró que esta decisión no significaba excluir a Ari de la agrupación ni impedirle cantar en el escenario, sino realizar el proyecto bajo un esquema comercial distinto.

Aseguró que, tras llegar a un acuerdo directo con la promotora, las condiciones financieras se pactaron de manera equitativa para todos los miembros por igual.

El conflicto escaló cuando los integrantes acordaron inicialmente mantener los detalles en privado. Sin embargo, según relató la participante, Borovoy decidió hacer declaraciones públicas sobre lo sucedido, lo que la llevó a defenderse abiertamente.

Asimismo, la cantante recordó un momento de tensión al asistir como invitada al programa Hoy, donde se enteró en vivo sobre un proyecto alterno en el que solo participarían cuatro miembros de OV7 sin haber sido invitada.

Tras este suceso, Borovoy habría calificado como “traidores” a Mariana, Oscar Schwebel y Lydia Ávila, un calificativo que ella rechazó categóricamente al considerarlo una interpretación equívoca de los hechos.

¿Qué reveló sobre las auditorías y cuál es su postura actual?

Uno de los puntos más relevantes de sus declaraciones dentro del reality show ocurrió cuando afirmó conservar documentación relacionada con una auditoría realizada en el pasado a la empresa de Ari Borovoy.

Mariana sostuvo contar con fotografías de contratos y facturas que respaldan su postura sobre el manejo financiero de aquel periodo, aunque dejó en claro que no tiene intenciones de hacer pública dicha información.

A pesar de los enfrentamientos y del desgaste emocional que dejó la separación del grupo, Mariana Ochoa expresó su deseo de que el conflicto quede definitivamente en el olvido. La finalista concluyó que no considera necesario buscar culpables y mantiene la esperanza de que el tiempo permita sanar las heridas entre ella, Ari Borovoy y con los miembros de OV7.