La Casa de los Famosos México 2026 ¿Quién gana La Casa de los Famosos México 2026? Conoce todo sobre la gala final (X: @LaCasaFamososMx)

La Casa de los Famosos México 2026 llega a su fin este domingo 4 de octubre. Tras semanas de convivencia, estrategia y controversia, las figuras más populares del medio del entretenimiento se disputan la victoria en esta cuarta edición del reality show, donde a tan solo unas horas se dará a conocer al ganador o ganadora del premio en efectivo de cuatro millones de pesos.

¿Cómo será la dinámica de votación en la gala final?

Al igual que en las temporadas anteriores, los televidentes son los únicos encargados de definir el resultado a través de su voto, determinando el orden de eliminación entre el quinto, cuarto, tercer, segundo y primer lugar.

Para la gala de este domingo, las votaciones permanecerán disponibles hasta que la conductora Galilea Montijo señale en vivo el cierre oficial del sistema de conteo.

¿Cómo van las encuestas y quién se perfila como ganador?

Tras las recientes eliminaciones de Ernesto Laguardia y Yahir, quienes se quedaron con el séptimo y sexto lugar de la competencia, únicamente cinco habitantes lograron llegar al último día del programa.

Aunque las tendencias de redes sociales no representan cifras oficiales emitidas por Televisa, los sondeos del público muestran una clara preferencia de la audiencia:

Karina Torres: Lidera la intención de voto con un 38% del apoyo, posicionándose como la principal candidata a coronarse en esta edición.

Lidera la intención de voto con un 38% del apoyo, posicionándose como la principal candidata a coronarse en esta edición. Mariana Ochoa: Ocupa el segundo lugar en las encuestas con un 28%.

Ocupa el segundo lugar en las encuestas con un 28%. Gema Garoa y Ese Pérez: Mantienen un respaldo intermedio entre los seguidores del reality, registrando un 15%.

Mantienen un respaldo intermedio entre los seguidores del reality, registrando un 15%. Memo Schutz: Se ubica en el último peldaño de los votos con un 4%, lo que podría posicionarlo en el quinto lugar.

¿A qué hora y dónde ver en vivo la gran final de La Casa de los Famosos México?

La transmisión especial de la gran final se llevará a cabo hoy domingo 4 de octubre de 2026 a partir de las 20:30 horas.

El evento podrá seguirse en televisión abierta a través del canal Las Estrellas, mientras que para los usuarios de plataformas digitales estará disponible en servicio de streaming por ViX.