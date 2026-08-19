Mejores aplicaciones para hacer stickers de WhatsApp 2026 (Pexels)

Escribir a través de las aplicaciones de mensajería es una de las formas más utilizadas de comunicación para todas las personas que cuentan con un dispositivo móvil. WhatsApp es una de las herramientas que cuenta con diversas funciones para poder expresarse y reaccionar ante cualquier conversación.

Actualmente la función de crear stickers personalizados ya se encuentra disponible para usar dentro del servicio, pero también existen herramientas que permiten diseñar gráficos personalizados a partir de fotografías, memes o diseños propios.

¿Qué puedes hacer con las aplicaciones para crear stickers?

Lo que permite agregar a la conversación un toque divertido y hacerla más interesante y única. Con estas aplicaciones puedes agregar una dosis de humor a los mensaje personales, a demás de:

Eliminar fondos

Agregar textos

Cuenta con paquetes de stickers

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para crear stickers?

Estas herramientas permiten generar un toque especial a los chats con tan solo una fotografía, por lo que te compartimos las mejores aplicaciones para diseñar elementos originales.

Sticker Maker

Es una aplicación disponible para iOS y Android que ayuda en la creación de pegatinas digitales personalizadas, las cuales pueden ser usadas en WhatsApp o Telegram. Aunque su descarga es gratuita, puede generar algún cargo por funciones extras dentro de esta.

Destaca por su sencillez y facilidad de uso, ya que cuenta con una interfaz intuitiva que permite modificar fotos, sticker y dibujos.

Sticker.ly

Una de las favoritas entre los usuarios, combina herramientas fáciles de usar y e puede encontrar en tiendas como iOS y Android.

Dentro de este servicio también puedes descubrir y utilizar stickers creados por otros usuarios, convirtiéndose en un espacio para todos aquellos que quieren armar piezas únicas.

La aplicación permite recortar fondos de video, conocer los paquetes de otros usuarios, para usarlos en WhatsApp o Telegram y compartir los diseños por enlaces con amigos.

Promeo

Con sus más de 10 mil plantillas esta aplicación es perfecta para quienes tienen poco tiempo, y les gusta crear cosas con IA.

La aplicación cuenta con una versión gratuita con funciones limitadas, mientras que el plan premium permite acceder a herramientas adicionales.