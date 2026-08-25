Lengua de suegra: para qué sirve, beneficios y cuidados de esta popular planta que debes tener

La lengua de suegra es una de esas plantas que parecen tener un lugar especial entre los hogares mexicanos. Está en salas, oficinas, balcones y hasta en rincones donde otras especies difícilmente sobrevivirían. Su fama surgue ya que además de ser decorativa, la sansevieria es resistente, pues necesitar relativamente poca atención.

Pero alrededor de esta planta también circulan numerosas versiones sobre sus supuestos beneficios para la salud. En La Crónica de Hoy te diremos cuáles son mito y cuáles son realidad.

¿Para qué sirve la lengua de suegra?

La lengua de suegra, cuyo nombre científico tradicionalmente se identifica como Sansevieria trifasciata, es principalmente una planta decorativa de interior. Sus hojas verticales, firmes y de distintos tonos de verde permiten colocarla prácticamente en cualquier espacio.

Uno de los atributos más conocidos de la especie es su capacidad para desarrollarse en condiciones de poca luz y soportar periodos prolongados sin agua. Además, se le atribuye la capacidad de contribuir a mejorar la calidad del aire en interiores, una característica que ayudó a popularizarla como planta para casas y oficinas.

También existe una larga tradición de atribuirle propiedades medicinales, entre ellas efectos contra inflamaciones o algunos malestares. Sin embargo, estas aplicaciones corresponden principalmente a usos tradicionales y no deben confundirse con tratamientos médicos comprobados.

¿La lengua de suegra tiene beneficios medicinales?

Que una planta haya sido utilizada en la medicina tradicional no significa automáticamente que pueda curar una enfermedad.

Existen investigaciones experimentales sobre compuestos presentes en la sansevieria y sobre posibles efectos biológicos, pero todavía hace falta evidencia clínica suficiente para recomendar su consumo como tratamiento.

Por eso, no se recomienda preparar tés, jugos o remedios caseros con lengua de suegra para tratar enfermedades sin la orientación de un profesional de la salud.

Cuidados de la lengua de suegra

Una de las razones por las que esta planta se ha vuelto tan popular es que prácticamente no exige demasiados cuidados. La lengua de suegra necesita poca agua y lo importante es dejar que el sustrato se seque antes de volver a regarla, ya que el exceso de humedad puede provocar que las raíces se pudran.

En cuanto a iluminación, puede tolerar espacios con poca luz, aunque suele desarrollarse mejor con luz indirecta o filtrada. También conviene utilizar una maceta con buen drenaje y un sustrato ligero.

¿La lengua de suegra es tóxica para las mascotas?

Aunque suele considerarse una planta resistente y de fácil mantenimiento, hay que tener especial cuidado si en casa viven perros o gatos.

La ASPCA clasifica la Sansevieria trifasciata como tóxica para perros y gatos debido a la presencia de saponinas. Su ingestión puede provocar síntomas como vómito, náuseas y diarrea.

Por eso, si tienes mascotas que se comen todo, lo mejor es colocarla en un sitio fuera de su alcance.