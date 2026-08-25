Resultados Lotería Nacional 25 de agosto 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4025

Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional Este martes 25 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional se celebra este martes 25 de agosto bajo la expectativa de conocer los resultados y números ganadores que serán anunciados por los tradicionales niños gritones, incluido el premio mayor.

El cachito en esta ocasión estuvo dedicado al Tribunal de Justicia Administrativa.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 4025 se lleva a cabo en directo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde se darán a conocer los números premiados de esta edición.

El video queda disponible para que los participantes puedan revisar los resultados en cualquier momento.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, este martes 25 de agosto de 2026.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4025?

El Sorteo Mayor 4025 reparte una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, dentro de una emisión que ofreció 18 mil 760 premios y reintegros.

El principal atractivo de la jornada es el Premio Mayor de 21 millones de pesos, dividido en tres series de 7 millones de pesos cada una, de acuerdo con la estructura tradicional de este sorteo.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4025?

Una vez concluido el sorteo, los participantes pueden revisar los resultados del Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional en los expendios autorizados, donde se publican los listados oficiales con los números premiados.

Otra alternativa es utilizar el verificador digital de la institución, disponible en su plataforma oficial. Para realizar la consulta es necesario ingresar el número y la serie del billete, con lo que el sistema permite comprobar si el cachito obtuvo algún premio.

Los resultados también son difundidos mediante los canales institucionales y redes sociales de la Lotería Nacional.