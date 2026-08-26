Muere la artista japonesa Yayoi Kusama: ¿Qué le pasó a la reina de los lunares? La artista japonesa Yayoi Kusama habría fallecido a los 97 años; esto es lo que se sabe sobre su muerte (EFE)

Yayoi Kusama, famosa por sus diseños de lunares, falleció a los 97 años en Tokio, según informó el sitio oficial de la artista.

A través de un comunicado publicado este miércoles 26 de agosto en la página web de Yayoi Kusama, se informó que la artista falleció el pasado 14 de agosto de 2026 en un hospital de Tokio.

¿De qué murió Yayoi Kusama?

A pesar de que el sitio web de Yayoi Kusama no reveló cuál fue la causa de muerte de la artista japonesa, el comunicado destacaba su carrera artística.

“Dedicó toda su vida de 97 años a sus actividades internacionales como artista de vanguardia, centrándose en el arte, la performance, las novelas y la poesía, sin soltar nunca su pincel hasta poco antes de su muerte, persiguiendo el amor y el alma eternos”, compartió el sitio web de Yayoi Kusama.

Finalmente, el comunicado anunció que continuará con el legado de la artista: “Queremos continuar el legado de la artista y, a través del arte, ofrecer esperanza y fortaleza para el futuro a personas de todo el mundo”.

¿Quién era Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama nació en la ciudad de Matsumoto, Japón, en 1929. Desde pequeña, enfrentó visiones y alucinaciones, motivo por el cual comenzó a pintar lunares y redes, lo que la llevó a desarrollar un estilo de expresión único.

No obstante, fue hasta su traslado a Nueva York, en 1957, que su carrera artística tuvo un punto de inflexión. A partir de entonces, Yayoi Kusama comenzó a crear todo tipo de obras innovadoras; algunas de ellas fueron: Accumulations (Acumulaciones), Sex Obsession (Obsesión por el sexo) y Food Obsession (Obsesión por la comida).

Durante su tiempo en Estados Unidos, Kusama se codeó con artistas como Donald Judd, Andy Warhol, Claes Oldenburg y Joseph Cornell.

Yayoi Kusama no solo experimentó con la pintura y las esculturas, sino que también fue pionera en la pintura corporal y produjo piezas cinematográficas, consolidándose como una artista vanguardista.

En 1973 regresó a Japón, año en el que también comenzó a escribir poesía y novelas. En 1977, por decisión propia, se internó en una institución psiquiátrica, donde permaneció hasta su muerte.

A pesar de su estadía en el hospital psiquiátrico, Yayoi Kusama nunca dejó de crear arte; tiene una serie de pinturas titulada “Mi alma eterna” (2009–2021), la cual incluye unas 900 obras, y en 2021 comenzó a producir una nueva serie de pinturas titulada “Rezando por el amor cada día”.