Caso Sheveck en la UNAM Caso Sheveck en la UNAM: ¿Quién es el alumno, qué pasó y por qué tiene que ver con Angela Davis en la Universidad? (Cuartoscuro)

El inicio del diálogo magistral Abolición, Feminismo ¡ahora!, encabezado por la reconocida filósofa y activista estadounidense Angela Davis en la Sala Covarrubias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se vio interrumpido por un grupo de estudiantes en el recinto.

Las manifestantes tomaron el espacio para denunciar la falta de protocolos de seguridad eficaces en la universidad ante casos de acoso, violencia de género y asaltos a la comunidad estudiantil.

Asimismo, señalaron la impunidad en los asesinatos de mujeres ocurridos en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla y exigieron el retiro de cargos penales a los alumnos procesados por la institución, destacando el caso de Arturo Lugo Macías, conocido como “Sheveck”.

¿Quién es Arturo Lugo ‘Sheveck’?

Arturo Lugo “Sheveck” es un activista y exalumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

Su caso cobró notoriedad tras ser detenido en Guadalajara el 8 de enero de 2026 y trasladado al penal de Almoloya de Juárez, donde permaneció casi un mes en prisión preventiva.

Actualmente enfrenta su proceso en libertad bajo medidas cautelares por una denuncia de la UNAM por el delito de daño a la propiedad ajena agravado en pandilla.

Los hechos que originaron la acusación se remontan a la noche del 5 de abril de 2020, meses después de las protestas del 8M, en las que colectivos feministas realizaron muros de denuncias públicas y tomaron las instalaciones.

Esa noche, un grupo de hombres encapuchados ingresó a la FES Acatlán para agredir a los estudiantes y provocar incendios en el plantel.

Durante la agresión, Lugo resultó con quemaduras de tercer grado.

A seis años de los eventos, colectivos estudiantiles denuncian que las autoridades no han identificado a los agresores de esa noche y exigen a la UNAM retirar los cargos en contra del activista, señalando la falta de apertura al diálogo por parte de la administración universitaria.

¿Por qué se llevó la protesta a la presentación de Angela Davis?

La elección del evento para visibilizar el caso no fue casual. Angela Davis es una de las mayores referentes globales del abolicionismo penal y la justicia transformadora, posturas nutridas tras haber sido encarcelada en 1970, acusada de secuestro y conspiración, y todos los cargos fueron absueltos en 1972.

Los colectivos consideraron que la conferencia de Davis sobre alternativas al sistema penitenciario y violencia institucional era el lugar perfecto para confrontar a la universidad, argumentando una contradicción entre alojar debates sobre abolicionismo y mantener procesos penales activos contra sus propios estudiantes.