Juan Gabriel: ¿De qué murió el Divo de Juárez y cuántos años tenía? A diez años de la muerte del “Divo de Juárez”, esto es lo que se sabe sobre la causa de su fallecimiento (EFE)

Este viernes 28 de agosto se cumplen 10 años del lamentable fallecimiento de Juan Gabriel, el Divo de Juárez, reconocido cantautor mexicano.

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, murió el domingo 28 de agosto de 2016 en Estados Unidos y, a 10 años de su muerte, el Divo de Juárez continúa siendo querido y recordado por miles de fanáticos.

¿De qué murió Juan Gabriel?

Fue el domingo 28 de agosto de 2016 que se dio a conocer la muerte de Juan Gabriel, quien falleció en su domicilio en Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

De acuerdo con lo señalado por los familiares de Juan Gabriel, el Divo de Juárez habría fallecido repentinamente durante la mañana del 28 de agosto. Aunque principalmente se señaló como causa de muerte un infarto, rápidamente comenzaron las especulaciones debido a que no se le habría practicado una autopsia.

Tiempo después, algunos reportes revelarían que en el acta de defunción del cantante se mencionaba como causa de muerte la enfermedad ateroesclerótica, así como otros padecimientos relacionados (diabetes, hipertensión y neumonía).

¿Cuántos años tenía Juan Gabriel al momento de morir?

Juan Gabriel murió a los 66 años de edad, mientras se encontraba en su casa en Santa Mónica, California, en Estados Unidos. Su muerte se dio pocos días después de que el Divo de Juárez se presentara en dicho estado en el Forum de Inglewood, como parte de su gira ”MeXXIco Es Todo".

El Divo de Juárez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán; sin embargo, su apodo se debe a que creció en Ciudad Juárez, pues se mudó a ese lugar a la edad de 13 años.

A 10 años de su muerte, Juan Gabriel continúa siendo recordado por sus canciones como “Amor Eterno”, “Hasta Que Te Conocí”, “Abrázame Muy Fuerte”, “Así Fue”, “El Noa Noa”, entre otras, las cuales continúan arraigadas a la cultura mexicana.