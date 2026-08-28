Exatlón México 2026, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 28 de agosto? Conoce quién está en riesgo de eliminación en Exatlón México hoy (Exatlón México)

Con las mujeres en riesgo de eliminación, aquí te compartimos quién gana hoy el Juego por la Supervivencia en Exatlón México.

Después de que los Azules ganaran el primer Juego por la Supervivencia, instalando a una Roja en el Domingo de Eliminación, el jueves Andrea Medina quedó también en riesgo de eliminación, tras perder en la Zona de Peligro.

Por lo que esta noche ambos equipos volverán a competir entre sí para determinar qué mujer se sumará a las atletas en riesgo de eliminación.

Aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy, viernes 28 de agosto, en Exatlón México.

¿Quién gana la Supervivencia hoy viernes 28 de agosto en Exatlón México?

Aunque los Rojos comenzaron esta semana bien, ganando la primera Villa 360, los Azules rápidamente se recuperaron y han dominado la competencia, ganando las últimas batallas.

No obstante, los Rojos llegan a la competencia de esta noche con intenciones de instalar a una Azul en el Duelo de Eliminación.

Por lo que, aunque aún no existen filtraciones sobre los ganadores de este miércoles, los Rojos podrían llevarse el triunfo de la Batalla por la Supervivencia de hoy en Exatlón México.

No obstante, para conocer al ganador de hoy en Exatlón México, deberás seguir la transmisión en vivo del reality deportivo.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México 2026 hoy 28 de agosto

El capítulo de la Batalla por la Supervivencia de este viernes 28 de agosto en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en el canal de Azteca Uno, así como en su app y página web. Recuerda que también podrás seguir la transmisión en vivo a través de Disney+.

¿Quiénes son las atletas en riesgo de ir al Duelo de Eliminación este domingo?

Con Andrea Medina instalada en el Duelo de Eliminación, estas son las otras atletas Rojas y Azules que podrían ser eliminadas este domingo:

Azules

Doris del Moral

Katia Gallegos

Natasha Septién

María Salazar

Rojos