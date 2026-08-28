Resultados Lotería Nacional 28 de agosto 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2896

Sorteo Superior 2896 de la Lotería Nacional Este 28 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Superior 2896 de la Lotería Nacional se dan a conocer este viernes 28 de agosto de 2026, fecha en la que los tradicionales niños gritones anunciarán los números ganadores.

En esta edición, los billetes conmemoraron el aniversario luctuoso de Juan Gabriel, que cumple 10 años de haber fallecido.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El desarrollo del sorteo puede seguirse en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, una herramienta que ha transformado la forma en que los participantes observan el proceso.

La grabación completa permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que permite revisar cada detalle del sorteo y confirmar los resultados en cualquier momento

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2896 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2896 comenzó a las 20:00 horas, siguiendo el horario habitual establecido por la Lotería Nacional para este tipo de eventos.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2896?

El premio mayor del Sorteo Superior 2878 asciende a 17 millones de pesos, repartidos en dos series bajo el esquema tradicional. Esto implica que quienes poseen ambas series del número ganador acceden al monto completo, mientras que cada serie individual otorga la mitad del premio.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2896 de la Lotería Nacional?

Los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional. En su portal digital, los jugadores tienen la opción de ingresar el número de su boleto para verificar de manera directa si obtuvieron algún premio.

También es posible acudir a los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En estos espacios, los agentes expendedores revisan los boletos y orientan a los ganadores sobre el proceso de cobro.