Ya es quincena: ¿están fallando las apps de BBVA y Banamex? Reporte al momento sobre tu depósito de nómina

Tras los incidentes de las últimas semanas con algunas bancas móviles, este viernes de quincena los usuarios de BBVA y Banamex han mantenido tensión por descubrir si podrán disponer de su quincena o consultar algún tipo de información bancaria desde su aplicación hoy, 28 de agosto de 2026.

De acuerdo con los reportes recopilados hasta el momento de hacer esta nota, las afectaciones parecen no ser iguales para todos los clientes ni necesariamente representan una caída total de los servicios.

En BBVA, por ejemplo, se han señalado problemas para visualizar correctamente saldos y movimientos, mientras que en Banamex los usuarios han reportado dificultades para iniciar sesión; sin embargo, figuran como casos aislados.

¿Qué pasa con la app de BBVA hoy?

En BBVA, algunos clientes pueden entrar a la aplicación, pero encuentran que la información de sus cuentas no se actualiza inmediatamente. Esto puede provocar que un depósito de quincena no aparezca aunque ya haya sido procesado.

Los reportes disponibles también contemplan dificultades para consultar movimientos o realizar algunas operaciones. Sin embargo, esto no significa que todos los usuarios del banco estén enfrentando el mismo problema.

La información disponible en servicios de monitoreo de incidencias también muestra que los reportes de BBVA pueden variar según la zona y el momento.

En caso de alguna caída, actualizaremos esta nota a la brevedad.