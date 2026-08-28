¡Atrápalos a todos! Krispy Kreme México lanza colección de Pokémon: precio, diseños y dónde conseguir las donas y vasos temáticos

Krispy Kreme celebra 30 años de Pokémon La colección de Pokémon de Krispy Kreme México finalmente llegó a las sucursales del país.

¡Atrápalos a todos! Y... ¿cómetelos? Krispy Kreme México anuncia que su colección de Pokémon finalmente está disponible en todas las sucursales del país, así como también podrá adquirirse mediante delivery.

Esta nueva edición de donas temáticas ha despertado, no sólo la nostalgia de las generaciones que crecieron con Pokémon, sino también el entusiasmo por coleccionar los vasos temáticos que acompañan la singular colección; así es, se ha vuelto canon de golpe: ¡sal a atraparlos a todos, que la venta inició este viernes 28 de agosto!

Colección de Pokémon en Krispy Kreme México: precio, diseño y sabores de las donas

Durante años, la cadena internacional de cafeterías y tiendas de donas se ha caracterizado por colaborar con grandes producciones para lanzar productos limitados inspirados en ellas, por ejemplo, Mario Bros, Harry Potter, DC Cómics, Wicked, entre otras.

Esta ocasión, llegó el turno de Pokémon, uno de los animes japoneses más trascendentales de la industria, cuyo impacto prevalece hasta la actualidad gracias a la popularidad de sus icónicos pokemones, convirtiéndose en la marca líder de coleccionables y juguetes a nivel mundial.

¡Entrenadores, una dulce aventura comienza este viernes 28 de agosto! 🍩 ¡Una icónica colección de donas inspiradas en Pokémon llega a un Krispy Kreme cerca de TI!



💛 Pikachu: relleno sabor mango con figura de Pikachu

🩷 Jigglypuff: cubierta con betún de fresa y figura de… pic.twitter.com/ibWVQhfwX8 — Krispy Kreme México (@krispykrememx) August 28, 2026

De acuerdo con la publicación de la cuenta oficial de Krispy Kreme México, las donas y sabores que incluirá esta colección que celebra tres décadas de Pokémon, son:

Pikachu: relleno sabor mango, perlas de azúcar y una placa de chocolate con figura de Pikachu .

relleno sabor mango, perlas de azúcar y una placa de chocolate con figura de . Jigglypuff: cubierta con betún de fresa, perlas de azúcar crujiente y figura de Jigglypuff .

cubierta con betún de fresa, perlas de azúcar crujiente y figura de . Charmander: rellena de chocolate tipo fudge , azúcar de colores y figura de Charmander .

rellena de chocolate tipo , azúcar de colores y figura de . Pokébola: rellena de chocolate blanco, granillo y cobertura de chocolate negro.

Según la información de la cadena de cafeterías y donas, la docena tendrá el precio de $389 pesos mexicanos, mientras que la media docena costará $244 pesos y, en el caso del 3 Pack Pokémon, el valor es de $117 pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio de los vasos temáticos de Pokémonde Krispy Kreme y cómo puedes conseguirlos?

Como parte de la celebración por los 30 años de esta franquicia, la cadena de cafeterías lanzó una colección especial que incluye diseños de los pokemones más populares del anime. La gran novedad es que dichos diseños no se limitaron a las donas de la edición, sino que también ¡hay vasos temáticos!

La página oficial de la cadena en México anunció que los vasos temáticos podrán conseguirse desde $79 pesos mexicanos en la compra de una Docena Pokémon, o también en la adquisición de un paquete de Golden Bites Pokémon desde $99 pesos.

Según revelaron clientes en redes sociales, los diseños disponibles son:

Pikachu.

Charmander.

Jigglypuff.

Bulbasaur.

Squirtle.

La colección estará disponible apartir de este viernes 28 de agosto hasta el 1º de octubre de 2026 en todas las sucursales de Krispy Kreme México, así como también podrá adquirirse a través de canales digitales y plataformas de delivery correspondientes.