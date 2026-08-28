Números ganadores Chispazo Clásico 12218: resultados 28 de agosto

Sorteo Chispazo clásico 28 de agosto 2026 Este viernes se dieron a conocer los resultados en la Lotería Nacional (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Chispazo Clásico 12218 se dieron a conocer este viernes 28 de agosto, fecha en la que miles de participantes estuvieron pendientes de los números ganadores para revisar su boleto y saber si fueron afortunados con algún premio.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Chispazo 12218

El sorteo Chispazo 12218 se transmitió en vivo a través de los canales digitales oficiales de la Lotería Nacional, incluido Facebook y YouTube, donde también se pueden consultar repeticiones del sorteo una vez concluido.

A continuación, te presentamos los números ganadores de Chispazo:

Resultados Chispazo Clásico Números ganadores 28 de agosto (Lotería Nacional)

¿A qué hora fue el sorteo de Chispazo 12218?

El Chispazo Clásico se realiza todos los días a las 21:00 horas.

¿Cuánto se gana en Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada.

Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor, aunque suficiente para incentivar la participación constante.

¿Cómo se juega Chispazo?

El funcionamiento de Chispazo es sencillo y está diseñado para facilitar la participación de todo tipo de jugadores. El objetivo es elegir una combinación de números dentro de un rango que va del 1 al 28. Es posible seleccionar cinco, seis o siete cifras, lo que amplía las probabilidades de ganar en función del número de combinaciones generadas.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 12218?

Los resultados oficiales del Chispazo 12218 pueden verificarse a través de distintos canales autorizados. La página web de la Lotería Nacional es la fuente principal para confirmar los números ganadores y revisar detalles del sorteo

También es posible acudir a expendios autorizados, donde los agentes pueden validar el boleto mediante sistemas electrónicos.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

Una combinación sencilla de cinco números tiene un precio base de 10 pesos.