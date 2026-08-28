Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4258: resultados viernes 28 de agosto

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 28 de agosto (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4258 se llevó a cabo bajo un clima de gran expectativa elevada, impulsado por una bolsa millonaria. Este panorama mantiene pendientes a los participantes de los resultados y números ganadores de este viernes 28 de agosto.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4258

La Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo del sorteo a través de su canal institucional de YouTube, donde queda disponible el registro completo del procedimiento.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4258?

El sorteo se realiza en su horario habitual, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4258?

La bolsa acumulada llegó a 224.3 millones de pesos, una cifra que colocó al sorteo en el centro del interés público. El monto es resultado de varias emisiones consecutivas sin ganador absoluto.

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una mecánica directa. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional destinada a definir premios secundarios. Un mismo boleto participa de forma simultánea en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4258?

Los resultados oficiales se pueden consultar en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El boleto de Melate tiene un precio de 15 pesos. La modalidad Revancha añade un costo de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos adicionales. Al participar en las tres opciones, la apuesta total es de 30 pesos.