¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte 29 y 30 de agosto Conoce cuáles son las mejores actividades para hacer este fin de semana en la CDMX (Unsplash)

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, aquí te compartimos algunas actividades para realizar este sábado 29 y domingo 30 de agosto en la Ciudad de México.

Ya sea que quieras salir con amigos, con tu pareja o en familia, la CDMX tiene para ti un sinfín de eventos para todos los gustos y edades.

Estas son algunas actividades que puedes realizar este fin de semana en CDMX.

Thai Festival México 2026

Si lo que quieres es probar nuevas experiencias, el Thai Festival México 2026 es para ti; aquí podrás disfrutar de actividades relacionadas con el cine, el T-Pop, música, Muay Thai y comida, y así conocer más de Tailandia.

Costo: Entrada libre

Entrada libre ¿Dónde?: Centro Nacional de las Artes (CENART)

Centro Nacional de las Artes (CENART) ¿Cuándo?: Sábado 29 y domingo 30 de agosto

Sábado 29 y domingo 30 de agosto ¿A qué hora?: A partir de las 10:30 horas

Disney Princesa: Crea Tu Mundo

O bien, si lo que estás buscando es una actividad para realizar con las pequeñas del hogar, en Parque La Mexicana podrás disfrutar de actividades creativas, manualidades y experiencias fotográficas inspiradas en las princesas Rapunzel, Moana, Ariel y Cenicienta de Disney.

Costo: Gratuito

Gratuito ¿Dónde?: Plaza Mirador de Parque La Mexicana

Plaza Mirador de Parque La Mexicana ¿Cuándo?: Sábado 29 y domingo 30 de agosto

Sábado 29 y domingo 30 de agosto ¿A qué hora?: De 10:00 am a 6:00 pm

Feria del Nopal 2026

También en la CDMX se llevará a cabo la segunda Feria del Nopal, en donde podrás disfrutar de muestras gastronómicas, platillos tradicionales, talleres y conferencias donde el nopal es el protagonista.

Costo: Gratuito

Gratuito ¿Dónde?: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución ¿Cuándo?: Sábado 29 y domingo 30 de agosto

Sábado 29 y domingo 30 de agosto ¿A qué hora?: A partir de las 10:00 horas

¡Música, danzas tradicionales, gastronomía, conferencias, concursos, talleres y mucho más en la Feria del Nopal!



Te compartimos el programa de las actividades de esta gran celebración, donde nos encontraremos con nuestras raíces, sabores y saberes, este 28, 29 y 30 de agosto, en… pic.twitter.com/o7HSJsDWbd — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) August 25, 2026

XV Festival de Pantomima y Circo Clown “La Risa Sagrada”

El Festival de Pantomima y Circo Clown es considerado uno de los festivales escénicos más importantes de la CDMX y busca llevar la magia de las artes circenses. Aquí podrás asistir a talleres de clown, improvisación, presencia escénica y expresión corporal, hasta espectáculos de música, teatro clown y malabares.

Costo: Gratuito

Gratuito ¿Dónde?: Foro Milpa Alta Miacatlán y Explanada de Villa Milpa Alta

Foro Milpa Alta Miacatlán y Explanada de Villa Milpa Alta ¿Cuándo?: Sábado 29 y domingo 30 de agosto

Sábado 29 y domingo 30 de agosto ¿A qué hora?: Sábado a partir de las 14:30 horas y domingo desde las 12:30 horas