David Anthony Burke Rapero D4vd se queda sin abogados:¿Cuál es su situación y cómo va su caso? (X: @PopBase)

El cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, pasa a ser representado por la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles tras el retiro de sus representantes legales.

La sustitución legal ocurrió este lunes durante una audiencia en el tribunal, previa a su segunda comparecencia por los cargos de asesinato y otros delitos relacionados con la muerte de Celeste Rivas Hernández.

El cuerpo desmembrado de la menor de 14 años fue hallado en el maletero del vehículo Tesla del músico el 8 de septiembre del año pasado.

¿Cuál es la situación legal de D4vd?

David Anthony Burke compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para solicitar formalmente que la defensoría pública asuma su representación legal.

La jueza Charlaine Olmedo accedió a la petición del intérprete de 21 años tras sostener una reunión a puerta cerrada con sus abogados.

Posterior a la decisión judicial, los abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter emitieron un comunicado conjunto para confirmar la desvinculación del caso:

“Seguimos apoyando a David y su defensa ante estos graves cargos. Agradecemos que la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles se haya hecho cargo de su representación y que David cuente con un equipo de abogados e investigadores altamente capacitados y comprometidos”.

Cabe señalar que en audiencias previas el músico se declaró inocente de los cargos imputados, entre los que se incluyen asesinato en primer grado, actos lascivos por mantener una relación con una menor y desmembramiento de un cuerpo.

El mes pasado, un juez determinó vincularlo a juicio tras la presentación de nuevas pruebas por parte de la fiscalía.

Burke fue arrestado el 16 de abril en Los Ángeles. Según la acusación del Ministerio Público, el cantante habría asesinado a Celeste Rivas Hernández luego de que ella lo amenazara con revelar la relación que sostenían, lo que arruinaría su carrera musical.

¿A qué pena se enfrenta si es hallado culpable?

De ser declarado culpable de los cargos que se le imputan, D4vd podría enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.

Según los registros judiciales, Rivas Hernández fue vista por última vez el 23 de abril de 2025, cuando acudió al domicilio de Burke.

La fiscalía sostiene que la joven fue apuñalada en repetidas ocasiones y que el músico permaneció en su hogar mientras la víctima se desangraba.

La próxima audiencia del caso está programada para el próximo 19 de octubre de 2026.